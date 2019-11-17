Кофе признали напитком долголетия

В кофейных зернах содержится около 1 тысячи антиоксидантов, еще несколько сотен формируются во время обжарки.

Ученые рекомендовали для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний употреблять не менее четырех чашек кофе в день.

Ранее директор департамента бариста «Кофемания» Глеб Невейкин в эфире НСН рассказал, как приготовить вкусный кофе.

