Кофе признали напитком долголетия
Оксиданты, содержащиеся в большом количестве в кофе, способствуют долголетию. Такую гипотезу высказали ученые на основании 12-летнего исследования влияния натурального кофе на организм человека, информирует «Медикфорум».
Антиоксиданты способны замедлять окислительные процессы и разрушение клеток, которые являются основными механизмами старения, способствуют возникновению рака и болезням сердца.
В кофейных зернах содержится около 1 тысячи антиоксидантов, еще несколько сотен формируются во время обжарки.
Ученые рекомендовали для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний употреблять не менее четырех чашек кофе в день.
Ранее директор департамента бариста «Кофемания» Глеб Невейкин в эфире НСН рассказал, как приготовить вкусный кофе.
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