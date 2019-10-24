Привычка пить кофе по утрам грозит проблемами со здоровьем
Привычку пить кофе по утрам назвали опасной для здоровья. Как пишет «Вечерняя Москва», об этом заявила врач-гастроэнтеролог Мария Бадалян. По словам специалиста, замена завтрака чашкой кофе негативно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта. Она также отметила, что при наличии желчекаменной болезни или холецистита кофе пить нельзя. Также не следует употреблять бодрящий напиток гипертоникам, поскольку это может привести к инфаркту или инсульту. Напротив, тем, у кого давление понижено, пить кофе по утрам рекомендуется. Всем остальным, вместо кофе врач рекомендовала есть бананы, кашу и мюсли, отмечает Утро.ру.
Кстати, ранее главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников заявил, что побороть и сонливость и осеннюю хандру помогут утренние упражнения, зеленый чай и бодрящие ароматические масла, пишет АГН Москва.
Также ранее сообщалось, что бороться с усталостью с помощью кофе – неэффективно. Действие напитка быстро закончится, после чего ощущение усталости еще больше усилиться. Кроме того злоупотребление кофе чревато головными болями и бессонницей.
Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс объяснил в эфире НСН, почему кофе не помогает от усталости.
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