Нарколог рассказал, как не впасть в губительную зависимость от кофе
Психиатр-нарколог в эфире НСН заявил, что пить кофе каждый день - вредно, да и вообще современному человеку от употребления этого напитка лучше воздерживаться.
Регулярное употребление кофе может привести к возникновению зависимости, а при резком отказе от употребления напитка может развиться абстинентный синдром, сопровождаемый головной болью, сонливостью и резкими перепадами настроения. С таким предупреждением выступил главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Евгений Брюн.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал, как не заработать зависимость от кофе и снизить вред, который напиток может наносить организму.
«Кофеин, который содержится в кофе, действительно вызывает зависимость, привыкание, такое же, как к никотину. Неупотребление очередной порции кофе у человека, который к нему привык, вызывает дискомфорт, ухудшение настроения, острое желание выпить кофе. У людей, которые регулярно употребляют кофе, формируется субдепрессия, соответствующее выражение лица, продольные депрессивные морщины – результат токсического воздействия кофеина на центральную нервную систему», – пояснил он.
По словам медика, не нужно кофе пить каждый день. «Раза два в неделю – допустимо. Тем более что в жизни кофе нам не очень нужен. У нас зачастую работа офисная, сидячая. Другое дело, что иногда это нужно на дежурстве, авиадиспетчерам, например, водителям, чтобы не заснуть. Но это вынужденная мера, чтобы избежать худших последствий для общества. В других случаях употребление кофе нецелесообразно», - заключил он.
Ранее Александр Ковтун в эфире НСН рассказал, как рекламные акции со скидками влияют на продажу спиртных напитков.
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