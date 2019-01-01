Нарколог рассказал, как не впасть в губительную зависимость от кофе

«Кофеин, который содержится в кофе, действительно вызывает зависимость, привыкание, такое же, как к никотину. Неупотребление очередной порции кофе у человека, который к нему привык, вызывает дискомфорт, ухудшение настроения, острое желание выпить кофе. У людей, которые регулярно употребляют кофе, формируется субдепрессия, соответствующее выражение лица, продольные депрессивные морщины – результат токсического воздействия кофеина на центральную нервную систему», – пояснил он.

По словам медика, не нужно кофе пить каждый день. «Раза два в неделю – допустимо. Тем более что в жизни кофе нам не очень нужен. У нас зачастую работа офисная, сидячая. Другое дело, что иногда это нужно на дежурстве, авиадиспетчерам, например, водителям, чтобы не заснуть. Но это вынужденная мера, чтобы избежать худших последствий для общества. В других случаях употребление кофе нецелесообразно», - заключил он.

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