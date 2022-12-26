Появятся «мутанты»: Тестирование на COVID-19 для приезжающих в Россию призвали вернуть

Накануне Национальная комиссия здравоохранения Китая перестала публиковать ежедневные данные о COVID-19 из-за сомнений в их надежности, поскольку число случаев заражения резко возросло. При этом британская исследовательская компания Airfinity на прошлой неделе посчитала, что в Китае коронавирусом ежедневно заражаются более миллиона человек и около пяти тысяч погибают от инфекции. Крючков отметил, что огромный всплеск заболеваемости в КНР произошел из-за ослабления противоэпидемических ограничений.

«Это может докатиться до всех, с кем имеется сообщение. Это повлияет на эпидситуацию в двух аспектах. Первый – это как в сообщающихся сосудах. Если в Китае больше заболеваемость на душу населения, чем в России реальная, то это может перелиться сюда в какой-то степени. Второй аспект – это возможность за счет такой высокой заболеваемости появления новых «мутантов», которые могут по своим свойствам еще более адаптировать коронавирус к человеческой популяции. Патогенность и летальность может повыситься при этом. Это большие риски для всего мира. В России следует ввести тестирование на коронавирус для пассажиров, прибывающих из Китая и тех стран, с которыми у КНР обеспечивается активный пассажиропоток», - сказал Крючков.