Появятся «мутанты»: Тестирование на COVID-19 для приезжающих в Россию призвали вернуть
Огромный всплеск заболеваемости в Китае может докатиться и до России, в результате чего возможно появление новых опасных штаммов коронавируса, отметил в эфире НСН иммунолог Николай Крючков.
Для граждан, прибывающих в Россию из Китая и тех стран, с которыми у КНР обеспечивается активный пассажиропоток, необходимо ввести обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус, заявил иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН.
Накануне Национальная комиссия здравоохранения Китая перестала публиковать ежедневные данные о COVID-19 из-за сомнений в их надежности, поскольку число случаев заражения резко возросло. При этом британская исследовательская компания Airfinity на прошлой неделе посчитала, что в Китае коронавирусом ежедневно заражаются более миллиона человек и около пяти тысяч погибают от инфекции. Крючков отметил, что огромный всплеск заболеваемости в КНР произошел из-за ослабления противоэпидемических ограничений.
«Это может докатиться до всех, с кем имеется сообщение. Это повлияет на эпидситуацию в двух аспектах. Первый – это как в сообщающихся сосудах. Если в Китае больше заболеваемость на душу населения, чем в России реальная, то это может перелиться сюда в какой-то степени. Второй аспект – это возможность за счет такой высокой заболеваемости появления новых «мутантов», которые могут по своим свойствам еще более адаптировать коронавирус к человеческой популяции. Патогенность и летальность может повыситься при этом. Это большие риски для всего мира. В России следует ввести тестирование на коронавирус для пассажиров, прибывающих из Китая и тех стран, с которыми у КНР обеспечивается активный пассажиропоток», - сказал Крючков.
По его словам, ситуация с заболеваемостью в Китае поменялась в худшую сторону, потому что власти приняли решение ослабить противоэпидемические ограничения. Крючков отметил, что заболеваемость в КНР фактически вышла из-под контроля.
«Сегодня ситуация поменялась, потому что они попытались нащупать ту грань, которую можно ослабить – противоэпидемические ограничения. Но, к сожалению, фактическая отмена политики «нулевой толерантности» может привести к большой вспышке. Даже небольшое ослабление серьезных эффективных мер может привести к тому, что инфекция фактически выйдет из-под контроля, что и происходит. Там, где идет вспышка, заметно ужесточаются противоэпидемические мероприятия, но видимо не до той степени, до которой ужесточались раньше. В то, что заболеваемость составляет десятки миллионов человек, охотно верится, нужно учитывать размер населения», - указал собеседник НСН.
Кроме того, иммунолог подчеркнул, что Китай до сегодняшнего дня хорошо справлялся с заболеваемостью коронавирусом благодаря политике «нулевой толерантности».
«У нас проблемы с подданными из Китая, они все закрытые. Все, что раньше публиковалось – это уже итоговые значения и мы не знаем, через какие фильтры это все было пропущено. Были данные о заболеваемости, смертности, но есть подозрения, что они были занижены. Хотя с учетом занижения, территорий и размера населения, Китай прошел до сих пор пандемию, благодаря политике «нулевой толерантности», крайне хорошо. Как минимум, Китай фактически на три года отсрочил наступление крайне неблагоприятных для себя событий, связанных с ковидом», - резюмировал Крючков.
Ранее Bloomberg со ссылкой на непубличные данные Национальной комиссии Китая по здравоохранению сообщал, что почти 37 миллионов человек могли заразиться коронавирусом всего за один день 20 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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