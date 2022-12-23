СМИ: В Китае с начала декабря коронавирусом заболели почти 250 млн человек
С начала декабря четверть миллиарда жителей Китая заболели коронавирусной инфекцией, что составляет порядка 18% населения страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на закрытое заседание Национальной комиссии здравоохранения КНР.
Отмечается, что многие из зараженных заболели COVID-19 в течении декабря, при этом только за один день 20 декабря коронавирусом заразились 37 миллионов человек. Агентство подчеркивает, что это является самым большим всплеском заражения коронавирусом в КНР с начала пандемии.
Ранее заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что рост числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае вызывает серьезную обеспокоенность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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