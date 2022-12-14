Инфекционист заявил, что ограничений из-за коронавируса нет, но нельзя забывать про грипп
Устраивать корпоративные праздники можно без каких-либо ограничений из-за эпидемии коронавируса, но необходимо помнить, что данная инфекция является не единственным возбудителем, поэтому при высокой заболеваемости гриппом стоит задуматься о целесообразности массовых мероприятий, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергея Вознесенского.
Он напомнил, что Роспотребнадзор отменил все ограничительные мероприятия, однако нужно помнить, что коронавирус — далеко не единственный представитель респираторных инфекций, которые есть. В последние недели появляется все больше больных гриппом, поэтому забывать о нем не стоит.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о завершении в России прививочной кампании от гриппа. Делать прививку в настоящее время уже поздно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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