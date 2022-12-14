Инфекционист заявил, что ограничений из-за коронавируса нет, но нельзя забывать про грипп

Он напомнил, что Роспотребнадзор отменил все ограничительные мероприятия, однако нужно помнить, что коронавирус — далеко не единственный представитель респираторных инфекций, которые есть. В последние недели появляется все больше больных гриппом, поэтому забывать о нем не стоит.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о завершении в России прививочной кампании от гриппа. Делать прививку в настоящее время уже поздно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

