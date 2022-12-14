Инфекционист заявил, что ограничений из-за коронавируса нет, но нельзя забывать про грипп

Устраивать корпоративные праздники можно без каких-либо ограничений из-за эпидемии коронавируса, но необходимо помнить, что данная инфекция является не единственным возбудителем, поэтому при высокой заболеваемости гриппом стоит задуматься о целесообразности массовых мероприятий, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергея Вознесенского.

Роспотребнадзор: Свиной грипп выявили в 82 регионах России

Он напомнил, что Роспотребнадзор отменил все ограничительные мероприятия, однако нужно помнить, что коронавирус — далеко не единственный представитель респираторных инфекций, которые есть. В последние недели появляется все больше больных гриппом, поэтому забывать о нем не стоит.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о завершении в России прививочной кампании от гриппа. Делать прививку в настоящее время уже поздно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:КоронавирусГриппЗдоровье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры