В Китае перестанут публиковать ежедневные данные о COVID-19

Национальная комиссия по здравоохранению КНР, которая в течение последних трех лет публиковала ежедневные данные о заболеваемости коронавирусом в стране, перестанет публиковать их с 25 декабря, сообщает Reuters.

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Соответствующая информация о COVID-19 теперь будет публиковаться Китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний. Согласно последним данным, за 23 декабря на материковой части Китая было выявлено 28 тысяч 914 новых случаев COVID-19, еще 28 тысяч 480 человек были выписаны из больниц.

Напомним, с начала декабря четверть миллиарда жителей Китая заболели коронавирусной инфекцией, что составляет порядка 18% населения страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусКитай
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