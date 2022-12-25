В Китае перестанут публиковать ежедневные данные о COVID-19

Соответствующая информация о COVID-19 теперь будет публиковаться Китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний. Согласно последним данным, за 23 декабря на материковой части Китая было выявлено 28 тысяч 914 новых случаев COVID-19, еще 28 тысяч 480 человек были выписаны из больниц.

Напомним, с начала декабря четверть миллиарда жителей Китая заболели коронавирусной инфекцией, что составляет порядка 18% населения страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

