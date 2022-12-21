ВОЗ обеспокоена ростом тяжелых случаев COVID-19 в Китае

Рост числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае вызывает серьезную обеспокоенность, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

По его словам, ВОЗ призывает Китай сосредоточить свои усилия на вакцинации групп риска.

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Гебрейесус отметил, что для проведения всеобъемлющей оценки риска ситуации ВОЗ нуждается в более подробной информации о тяжести заболевания, госпитализациях и требованиях к поддержке отделений интенсивной терапии в КНР.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил НСН, что вспышка COVID-19 в Китае объясняется несвоевременным ослаблением антиковидной политики местными властями.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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