ВОЗ обеспокоена ростом тяжелых случаев COVID-19 в Китае
Рост числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае вызывает серьезную обеспокоенность, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.
По его словам, ВОЗ призывает Китай сосредоточить свои усилия на вакцинации групп риска.
Гебрейесус отметил, что для проведения всеобъемлющей оценки риска ситуации ВОЗ нуждается в более подробной информации о тяжести заболевания, госпитализациях и требованиях к поддержке отделений интенсивной терапии в КНР.
Ранее иммунолог Николай Крючков заявил НСН, что вспышка COVID-19 в Китае объясняется несвоевременным ослаблением антиковидной политики местными властями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru