«Повестки аннулированы!»: Москва услышала Путина и завершила мобилизацию

Москва стала первым регионом, официально завершившим частичную мобилизацию после пятничных обещаний президента РФ Владимира Путина.

14 октября Путин сообщил, что это произойдет «примерно в течение двух недель», а уже 17-го мэр Москвы Сергей Собянин поставил точку в переживаниях жителей столицы.

При этом Собянин объявил еще и о прекращении действия ранее выданных повесток, чем слегка заинтриговал общественность.

МОСКОВСКИЙ ФЛАГМАН: «МЕНЯ НЕ ПРИНИМАЮТ»

Владимир Путин в преддверии выходных пообещал завершение мобилизации в стране в течение двух недель. Его заявления из Астаны прозвучали на фоне слухов об «облавах» на резервистов в Москве и Петербурге.

По случайному совпадению уже следующий рабочий день ознаменовался громкими заявлениями столичного мэра.

«Уважаемые москвичи, по информации военного комиссара Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме», - написал Собянин в полдень понедельника на своем официальном сайте.

Он отметил, что мобилизация стала «огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья» ушли сегодня в действующую армию.

«Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», - добавил Сергей Семенович.

По данным СМИ, повестки москвичей, пришедших в понедельник в мобилизационный пункт на Зубовском бульваре, прямо там были аннулированы.

«Всех распустили, повестки всем аннулировали. Меня как добровольца не принимают», - пожаловался Life один их участников событий

Заявлений о конце мобилизации от властей Петербурга пока не поступало, однако Москва очень часто становится «флагманом», пример с которого берут регионы.

Ранее уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова говорила, что «по идее, первый этап мобилизации должен закончиться 10 октября».

Со своей стороны, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил журналистам 11 октября, что в его регионе частичная мобилизация будет завершена «до конца недели».