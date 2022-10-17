«Повестки аннулированы!»: Москва услышала Путина и завершила мобилизацию
Собянин заявил о выполнении плана, добровольцев в Москве больше не принимают, а в регионах обещают завершить мобилизацию «без штурмовщины».
Москва стала первым регионом, официально завершившим частичную мобилизацию после пятничных обещаний президента РФ Владимира Путина.
14 октября Путин сообщил, что это произойдет «примерно в течение двух недель», а уже 17-го мэр Москвы Сергей Собянин поставил точку в переживаниях жителей столицы.
При этом Собянин объявил еще и о прекращении действия ранее выданных повесток, чем слегка заинтриговал общественность.
МОСКОВСКИЙ ФЛАГМАН: «МЕНЯ НЕ ПРИНИМАЮТ»
Владимир Путин в преддверии выходных пообещал завершение мобилизации в стране в течение двух недель. Его заявления из Астаны прозвучали на фоне слухов об «облавах» на резервистов в Москве и Петербурге.
По случайному совпадению уже следующий рабочий день ознаменовался громкими заявлениями столичного мэра.
«Уважаемые москвичи, по информации военного комиссара Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме», - написал Собянин в полдень понедельника на своем официальном сайте.
Он отметил, что мобилизация стала «огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья» ушли сегодня в действующую армию.
«Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», - добавил Сергей Семенович.
По данным СМИ, повестки москвичей, пришедших в понедельник в мобилизационный пункт на Зубовском бульваре, прямо там были аннулированы.
«Всех распустили, повестки всем аннулировали. Меня как добровольца не принимают», - пожаловался Life один их участников событий
Заявлений о конце мобилизации от властей Петербурга пока не поступало, однако Москва очень часто становится «флагманом», пример с которого берут регионы.
Ранее уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова говорила, что «по идее, первый этап мобилизации должен закончиться 10 октября».
Со своей стороны, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил журналистам 11 октября, что в его регионе частичная мобилизация будет завершена «до конца недели».
ОТ ПИТЕРА ДО КАЛУГИ: «ШМОН И ШТУРМОВЩИНА»
«Первыми ласточками», завершившими частичную мобилизацию, стали Крым, Тува и Новосибирская область, а Рамзан Кадыров еще 22 сентября отмечал, что план призыва в Чечне «перевыполнен на 254%».
При этом в конце прошлой недели Москву и Питер взбудоражили слухи об «облавах» на резервистов в метро, на улицах, в подъездах домов и за рулем авто.
На эту тему высказался член СПЧ Кирилл Кабанов, а сенатор Андрей Клишас назвал незаконными «повальные облавы полиции» на призывников.
После широкого резонанса в СМИ военный комиссар Москвы Максим Локтев опроверг информацию о раздаче повесток у метро. Со своей стороны, власти Петербурга объяснили, что в парадных культурной столицы работают «группы оповещения», призванные провести разъяснительную работу с теми, кто не явился в военкоматы по повесткам.
После этого прозвучали резонансные заявления Владимира Путина из Астаны. Назвав сроки завершения мобилизации, он сообщил, что сейчас «в войсках-формирователях 222 тысяч мобилизованных из 300 тысяч».
Кроме того, Путин объяснил причины «бестолковщины» при мобилизации и заверил, что в обозримом будущем «ничего дополнительного не планируется».
Тем не менее, даже после этих заявлений президента чиновники продолжили высказывать креативные предложения по «ловле призывников».
https://nsn.fm/society/poimat-mogut-vezde-rossiyane-zhaluutsya-na-oblavy-na-prizyvnikov
«Вы знаете, может быть где-то и правильно, что этих людей, которые прячутся от призыва, вылавливают возле метро. Я бы, в первую очередь, прошмонал какие-то ночные клубы, где вся эта братия сидит и нормально отдыхает. Я не думаю, что это получило бы сильный резонанс, такой, как у метро: а народ бы еще похлопал, по-простому», - сказал депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире программы «Соловьёв Live».
Со своей стороны, губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал в понедельник к спокойствию и поручил избежать «штурмовщины» при частичной мобилизации.
«Не должно быть никакой штурмовщины… Президент сказал, что в течение двух недель мероприятия по частичной мобилизации будут завершены. Прошу обратить на это внимание и так же, как и раньше, спокойно и по плану проводить эту работу», - указал Шапша главам администраций и военным комиссарам.
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