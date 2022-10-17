Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве
17 октября 202212:14
Частичная мобилизация в Москве завершилась, а повестки, разосланные в ее процессе по месту жительства призываемых и предприятиям, прекращают свое действие. Об этом сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник заявил, что задачи по частичной мобилизации полностью выполнены. Пункты сбора мобилизованных закрываются днем 17 октября.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в стране завершится в течение двух недель.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru