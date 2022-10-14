«Поймать могут везде!»: Россияне жалуются на «облавы» на призывников
Сенатор Клишас назвал «повальные облавы» незаконными, в СПЧ убедились, что это «не фейк», а в парадных Петербурга снимают яркие видео.
Из Москвы и Петербурга в конце рабочей недели стали поступать сообщения об «облавах» на уклонистов от призыва в рамках частичной мобилизации.
Ситуацией озаботились в Совете по правам человека при президенте РФ, а сенатор Андрей Клишас призвал дать правовую оценку подобным случаям и выступил с подробными разъяснениями.
При этом в интернете уже гуляют видео с вручением повесток у метро и «засадах» в подъездах домов.
ОТ СОВФЕДА ДО СПЧ: «ДУМАЛ, ЭТО ФЕЙК»
Одним из первых об «облавах» сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.
«Только что ко мне обратились сотрудник МГТС и его руководитель. Они сообщили, что возле метро "Щелковская" вышеназванный работник был задержан во время "облавы" на уклонистов. С его слов, хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь», - написал Кабанов в Telergam около десяти утра пятницы
Правозащитник признался, что поначалу считал фейками истории про «облавы», однако сейчас ему сообщили о них люди, «которых я лично знаю и полностью доверяю».
Кабанов пообещал, что попросит главу СПЧ Валерия Фадееву обратиться в прокуратуру для дачи правовой оценки «облавам».
Однако сам Фадеев в интервью НСН признался, что пока не в курсе ситуации, и посоветовал обратиться к Кабанову, «зациклив» таким образом ситуацию.
«Я не знаю, в процессе, пока ничего не могу сказать», - посетовал Валерий Александрович.
В отличие от него на пост Кабанова очень активно отреагировал сенатор Андрей Клишас, который разродился целой серией комментариев в Telegram.
«Каждый такой сигнал должен быть проверен и в случае подтверждения - действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы" должна быть дана правовая оценка», - написал Клишас, сделавший репост сообщения Кабанова через три минуты после его появления.
Андрей Александрович также напомнил о словах Владимира Путина по поводу законности мобилизации и подтвердил, что в РФ не вводилось никаких ограничений на свободу передвижения.
«Никаких законных ограничений прав граждан в стране не вводилось, все конституционные права и гарантии, в том числе на свободу передвижения, действуют в полном объёме», - подчеркнул член Совета Федерации.
Он отметил, что «повальные облавы полиции» на призывников незаконны, и разместил подробное разъяснение из четырех пунктов, где и кому имеют право вручать повестки.
ОТ МОСКВЫ ДО ПИТЕРА: «ЗВОНЯТ ВО ВСЕ КВАРТИРЫ»
Если Кабанов говорил о вручении повесток у метро «Щелковская», в интернете уже появилось видео похожей истории у станции «Алексеевская».
«Он просил меня показать военник, но я не нашел, он вроде отпустил. Хотели вручить, хотя я в другом военкомате, в Люблинском, я не здесь живу. Думаю, по месту регистрации должны, но видите, оказывается везде могут поймать», - рассказал попавший под «облаву» мужчина Telegram-каналу Mash.
Тем временем из Петербурга приходят кадры «засад» в подъездах, а точнее в парадных жилых домов.
В частности, жительница дома на Кондратьевском проспекте засняла в своем парадном женщину-полицейского и двух мужчин с повестками. На просьбу представиться они ответили отказом.
«Успокойтесь и идите своей дорогой. Если вы не согласны, можете написать заявление», - посоветовал ей один из «вручателей».
По данным издания «Фонтанка.ру», сообщения об облавах на резервистов в Петербурге начали появляться с четверга.
«У нас в ЖК облава, полиция, дпсники, гражданские. Тормозят прохожих, машины, ходят по домам», — рассказал один из жителей ЖК «Ладожский парк» в Невском районе.
Его соседи утверждаю, что «в поисках резервистов визитеры стучат и звонят во все квартиры подряд».
Со своей стороны, жители дома на Кушелевской дороге рассказали, что после «облавы» нашли повестки приклеенными скотчем к дверям квартир.
В администрации Петербурга разъяснили РБК, что «люди в парадных» это так называемые «группы оповещения»
«В связи с тем, что по ряду адресов в Калининском районе лица, лично получившие повестки, не явились в военный комиссариат и не предоставили о себе учетные данные, им повторно были выписаны повестки. Для вручения повесток в подъездах на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции. Их цель – оповещение граждан о необходимости явки», - разъяснил собеседник агентства.
А вот военный комиссар Москвы Максим Локтев опроверг информацию о раздаче повесток у метро.
«Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится. Розыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-розыскной деятельностью по поимке преступников. О результатах такой работы спецслужбы отчитываются почти ежедневно», – сказал Локтев РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее кардиолог Владимир Хорошев в беседе с НСН предположил, что некоторые военкомы, скорее, призовут «полуслепого», чем сына своего знакомого.
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