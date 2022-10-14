«Поймать могут везде!»: Россияне жалуются на «облавы» на призывников

ОТ СОВФЕДА ДО СПЧ: «ДУМАЛ, ЭТО ФЕЙК»

Одним из первых об «облавах» сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.

«Только что ко мне обратились сотрудник МГТС и его руководитель. Они сообщили, что возле метро "Щелковская" вышеназванный работник был задержан во время "облавы" на уклонистов. С его слов, хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь», - написал Кабанов в Telergam около десяти утра пятницы

Правозащитник признался, что поначалу считал фейками истории про «облавы», однако сейчас ему сообщили о них люди, «которых я лично знаю и полностью доверяю».

Кабанов пообещал, что попросит главу СПЧ Валерия Фадееву обратиться в прокуратуру для дачи правовой оценки «облавам».

Однако сам Фадеев в интервью НСН признался, что пока не в курсе ситуации, и посоветовал обратиться к Кабанову, «зациклив» таким образом ситуацию.

«Я не знаю, в процессе, пока ничего не могу сказать», - посетовал Валерий Александрович.

В отличие от него на пост Кабанова очень активно отреагировал сенатор Андрей Клишас, который разродился целой серией комментариев в Telegram.

«Каждый такой сигнал должен быть проверен и в случае подтверждения - действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы" должна быть дана правовая оценка», - написал Клишас, сделавший репост сообщения Кабанова через три минуты после его появления.

Андрей Александрович также напомнил о словах Владимира Путина по поводу законности мобилизации и подтвердил, что в РФ не вводилось никаких ограничений на свободу передвижения.

«Никаких законных ограничений прав граждан в стране не вводилось, все конституционные права и гарантии, в том числе на свободу передвижения, действуют в полном объёме», - подчеркнул член Совета Федерации.

Он отметил, что «повальные облавы полиции» на призывников незаконны, и разместил подробное разъяснение из четырех пунктов, где и кому имеют право вручать повестки.