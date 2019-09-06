СПЧ: Условно-досрочное освобождение должно действовать не только на Кокорина и Мамаева
Правозащитник в эфире НСН заявил, что рядовым заключенным, в отличие от знаменитых футболистов, очень часто не дает выйти по УДО руководство колоний.
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они были осуждены к реальным срокам (18 месяцев и 17 месяцев соответственно) за две драки, которые они спровоцировали в октябре 2018 года.
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), председатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод в эфире НСН заявил, что Кокорин и Мамаев выполнили необходимые условия для УДО. Кроме того, против их освобождения не возражал один из потерпевших – глава департамента Минпромторга РФ Денис Пак. Однако правозащитник посетовал, что простым заключенным выйти по УДО непросто, так как администрация колоний зачастую намеренно вставляет им палки в колеса.
«К сожалению, не всегда удается применить УДО по отношению к простым смертным. Часто сталкиваемся с тем, что администрация пенитенциарных учреждений начинает намеренно препятствовать, выносить взыскания именно в то время, когда подходит срок УДО. В данном случае, поскольку история резонансная, никаких препятствий со стороны администрации колонии не было», - сказал он.
Собеседник НСН также заявил, что дело Кокорина и Мамаева стало сигналом о том, что перед законом все равны.
«Перед законом все равны, даже именитые персоны. В данном случае суд оставил без снисхождения, не закрывая глаз на совершенные преступления, вынес приговор. Закон не позволено никому нарушать, в то же время осужденные имеют право на условно-досрочное освобождение, на помилование, на соблюдение своих прав в пенитенциарных учреждениях», - заключил правозащитник.
Футболисты смогут выйти не свободу не ранее 17 сентября, когда решение суда по УДО вступит в законную силу. В прокуратуре заявили, что не будут оспаривать решение об освобождении футболистов. На свободу выйдет и младший брат Кокорина, который принимал участие в драках и был отправлен в ту же колонию, что и футболисты.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене