СПЧ: Условно-досрочное освобождение должно действовать не только на Кокорина и Мамаева

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они были осуждены к реальным срокам (18 месяцев и 17 месяцев соответственно) за две драки, которые они спровоцировали в октябре 2018 года.

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), председатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод в эфире НСН заявил, что Кокорин и Мамаев выполнили необходимые условия для УДО. Кроме того, против их освобождения не возражал один из потерпевших – глава департамента Минпромторга РФ Денис Пак. Однако правозащитник посетовал, что простым заключенным выйти по УДО непросто, так как администрация колоний зачастую намеренно вставляет им палки в колеса.

«К сожалению, не всегда удается применить УДО по отношению к простым смертным. Часто сталкиваемся с тем, что администрация пенитенциарных учреждений начинает намеренно препятствовать, выносить взыскания именно в то время, когда подходит срок УДО. В данном случае, поскольку история резонансная, никаких препятствий со стороны администрации колонии не было», - сказал он.