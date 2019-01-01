«Фемида с завязанными руками». Адвокат о приговоре Кокорину и Мамаеву
Адвокат Тимур Маршани рассказал НСН, что на «слишком суровый» приговор для футболистов повлиял общественный резонанс дела, а также позиция следствия и прокуратуры.
Суд приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам заключения. Футболист «Краснодара» Мамаев получил 1 год и 5 месяцев лишения свободы, игрок питерского клуба «Зенит» Кокорин — 1 год и 6 месяцев. Двое других фигурантов дела — друг футболистов Александр Протасавицкий и младший брат Кокорина Кирилл также приговорены к реальным срокам: 1 году и 5 месяцам, а также 1 году и 6 месяцам заключения соответственно. Все участники резонансного дела о двух драках в центре Москвы будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН назвал приговор футболистам слишком жестким. По его мнению, на это повлиял раздутый общественный резонанс дела.
«В контексте резонанса, который прокатился по стране, где СМИ раздули из абсолютно бытового конфликта, из побоев, в том числе хулиганских действий Кокорина и Мамаева, это ожидаемый приговор. Но почему такой суровый?! Общественный резонанс дал свою волну недовольства, которая спровоцировала такой карательно-репрессивный приговор. С учетом того, что спортсмены находятся в СИЗО, мы рассчитывали, что им будет дан реальный срок наказания, но с учетом времени, которое они уже провели в СИЗО, они выйдут на свободу уже из зала суда» — признался Маршани.
Юрист считает, что в данном случае на решение суда сильное влияние оказало помимо общественного порицания следствие и позиция прокуратуры.
«Этот обычный бытовой конфликт, обычная драка. Суровость приговора ничем не оправдана. Суд пошел на поводу общественного мнения и порицания. Фемида у нас сегодня с завязанными руками оказалась. Это неправильно и несправедливо, потому что суд — это не общественное мнение. Повлияла и позиция следствия, которое таким образом пыталось урезонить футболистов. В результате обычный бытовой конфликт переходит в плоскость политизированности и придания межнационального конфликта на почве расовой нетерпимости. Это следствие раздуло из мухи слона. Здесь можно было ограничиться подпиской о невыезде. Такой большой срок был спровоцирован нажимом следствия и позицией прокуратуры», — полагает Маршани.
Юрист добавил, что футболистам сейчас нужно сфокусироваться на апелляционном обжаловании приговора.
Дни, проведенные в СИЗО, будут зачтены с коэффициентом 1,5. У Кокориных они считаются с 10 октября, у Мамаева и Протасовицкого — с 11-го. В результате по состоянию на данный момент Кокорины должны отсидеть в колонии 7,5 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — 6,5 месяцев.
Адвокаты спортсменов заявили, что намерены обжаловать приговор, таким образом футболисты продолжат находиться в СИЗО.
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