«Фемида с завязанными руками». Адвокат о приговоре Кокорину и Мамаеву

Суд приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам заключения. Футболист «Краснодара» Мамаев получил 1 год и 5 месяцев лишения свободы, игрок питерского клуба «Зенит» Кокорин — 1 год и 6 месяцев. Двое других фигурантов дела — друг футболистов Александр Протасавицкий и младший брат Кокорина Кирилл также приговорены к реальным срокам: 1 году и 5 месяцам, а также 1 году и 6 месяцам заключения соответственно. Все участники резонансного дела о двух драках в центре Москвы будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН назвал приговор футболистам слишком жестким. По его мнению, на это повлиял раздутый общественный резонанс дела.

«В контексте резонанса, который прокатился по стране, где СМИ раздули из абсолютно бытового конфликта, из побоев, в том числе хулиганских действий Кокорина и Мамаева, это ожидаемый приговор. Но почему такой суровый?! Общественный резонанс дал свою волну недовольства, которая спровоцировала такой карательно-репрессивный приговор. С учетом того, что спортсмены находятся в СИЗО, мы рассчитывали, что им будет дан реальный срок наказания, но с учетом времени, которое они уже провели в СИЗО, они выйдут на свободу уже из зала суда» — признался Маршани.