В СПЧ удивились сочувствию замглавы ФСИН к Кокорину и Мамаеву

Замдиректора ФСИН России Валерий Максименко уверен, что у футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых отправили в колонию для отбывания наказания за хулиганство, не возникнет проблем в местах лишения свободы, потому что они «совершенно нормальные, честные, правильные парни, которых жалеет вся страна». Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва». По словам Максименко, Кокорина и Мамаева в России уже считают пострадавшими и потерпевшими, потому что «ребятам досталось больше, чем они совершили». И им не придется «вписываться в хату», поскольку их знает весь мир.

Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин в беседе с НСН выразил удивление информированностью замдиректора ФСИН об отношении россиян к футболистам.

«Максименко – человек труднопредсказуемый. Для меня многие его высказывания и реакции являются неожиданными и необъяснимыми. Полагаю, он сам лично этим двум хулиганам, а не спортсменам – их не в качестве спортсменов туда отправили, они осуждены за хулиганство – очень сочувствует. И это свое сочувствие генерал Максименко представляет как некую общую позицию россиян. Я не знаю, откуда у него представление, что думает и как относится к этому большинство россиян. Не слышал я, чтобы ФСИН какие-то социологические исследования когда-либо проводила», - заметил он.

Правозащитника также позабавило близкое знакомство генерала с тюремным жаргоном.

«Что у него есть представление о лагерной субкультуре, с которой они так отчаянно борются, это, наверное, хорошо. Хотя они несколько не соответствуют действительности. Насколько я знаю, все эти «прописки» больше к малолетке (колония для несовершеннолетних преступников - прим.НСН) относятся, а Кокорина с Мамаевым не в малолетку отправили», - добавил он.