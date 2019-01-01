Экс-сиделец: Срок Кокорина и Мамаева можно отстоять на одной ноге
Авторитетный писатель объяснил НСН, почему у футболистов мало шансов оказаться в одной колонии.
Идеальным местом отбывания наказания для полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева стала бы одна колония с братьями Кокориными. Об этом заявил в интервью «Чемпионат.com» адвокат футболиста Игорь Бушманов. Он рассказал, что конкретика по этому вопросу пока не известна, но с учётом резонанса вокруг дела, есть шанс, что ребята попадут в «положительные места заключения».
Однако вместе друзей-футболистов вряд ли посадят, заявил в эфире НСН авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский. По его словам, в местах не столь отдалённых не принято содержать рядом фигурантов одного дела, чтобы избежать сговора или побега. Хотя насчёт последнего у собеседника НСН большие сомнения.
«Обсуждать тему отбытия их срока смешно. Не в виду их личностей, а в виду того мизера, что им осталось сидеть. Такой срок можно на одной ноге отстоять! Они, на мой взгляд, безусловно, будут в разных лагерях. Насколько я знаю, это делается, чтобы подельщики не сговаривались, не готовили побег, хотя понятно, что Кокорин и Мамаев могут вместе убежать только в штрафную площадку», — отшутился Орский.
Гораздо важнее, по его мнению, будет ли возможность у игроков тренироваться и держать себя в тонусе. От этого зависит их дальнейшая судьба, как футболистов. История, по его словам, знает не самые позитивные примеры.
«Их срок можно обсуждать только со спортивной точки зрения. Будет ли у них возможность поддерживать форму, потому что они по футбольным меркам ещё достаточно молоды, завязывать им рано. Тем более, этот процесс, думаю, съел значительную часть их накоплений на старость. Поэтому им, конечно, надо играть и зарабатывать. Я напоминаю, что, когда на два года был дисквалифицирован Егор Титов за бромантан (допинг — прим. НСН), он, несмотря на то, что играл в футбол на каком-то любительском уровне, уже не смог вернуться на прежний уровень. Поэтому то ли они вернутся в свои клубы, то ли в премьер-лигу, то ли уедут в Казахстан, где можно идти по проторенной Аршавиным дорожке, там любят наших ребят», — заметил Орский.
Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также ещё два фигуранта уголовного дела получили реальные сроки за участие в двух драках в центре российской столицы. Полузащитник «Краснодара» получил год и пять месяцев колонии, а нападающий «Зенита» полтора года. С учётом времени, проведённого в СИЗО, где день засчитывается за полтора дня в колонии, сроки будут пересчитаны. Защита утверждает, что выйти на свободу футболисты могут до конца 2019 года.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене