Экс-сиделец: Срок Кокорина и Мамаева можно отстоять на одной ноге

Идеальным местом отбывания наказания для полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева стала бы одна колония с братьями Кокориными. Об этом заявил в интервью «Чемпионат.com» адвокат футболиста Игорь Бушманов. Он рассказал, что конкретика по этому вопросу пока не известна, но с учётом резонанса вокруг дела, есть шанс, что ребята попадут в «положительные места заключения».

Однако вместе друзей-футболистов вряд ли посадят, заявил в эфире НСН авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский. По его словам, в местах не столь отдалённых не принято содержать рядом фигурантов одного дела, чтобы избежать сговора или побега. Хотя насчёт последнего у собеседника НСН большие сомнения.

«Обсуждать тему отбытия их срока смешно. Не в виду их личностей, а в виду того мизера, что им осталось сидеть. Такой срок можно на одной ноге отстоять! Они, на мой взгляд, безусловно, будут в разных лагерях. Насколько я знаю, это делается, чтобы подельщики не сговаривались, не готовили побег, хотя понятно, что Кокорин и Мамаев могут вместе убежать только в штрафную площадку», — отшутился Орский.

Гораздо важнее, по его мнению, будет ли возможность у игроков тренироваться и держать себя в тонусе. От этого зависит их дальнейшая судьба, как футболистов. История, по его словам, знает не самые позитивные примеры.