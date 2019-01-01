Гусев: Скорей бы отпустили Мамаева и Кокорина!
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Кокорин и Мамаев в колонии будут работать в швейном цеху
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Спортсмены будут работать в швейном тюремном цеху. Их ждет восьмичасовой рабочий день, шесть дней в неделю.
Виктор Гусев: «Ничего необычного и плохого в этом нет, восьмичасовой рабочий день - вещь обычная. Просто мне лично хотелось бы, чтобы все это поскорей закончилось. Потому что даже в том, как освещается эта история, есть какая-то показуха. И сам процесс показательный, согласитесь со мной, уж очень заметные фигуры. Но, повторюсь, скорее бы их отпустили», - сказал Виктор Гусев, общаясь с НСН.
Metallica исполнила «Группу крови» Цоя на русском
21 июля в «Лужниках» американская группа Metallica исполнила «Группу крови» Цоя на русском языке. Исполнение песен музыкантов страны, в которой проходит концерт, стало традицией группы в туре Worldwired.
Виктор Гусев: «Ну что, традиция очень хорошая. И очень хороший, трогательный выбор, я бы даже сказал, правильный выбор песни. Зарубежные музыканты исполняют и другие российские композиции, кто-то даже исполнял русские-народные песни, а, например, Рик Уэйкман, периодически исполняет «Подмосковные вечера», и, надо сказать, очень хорошо. Но «Группа крови» Цоя, в данном случае, очень в тему», - подчеркнул он в эфире НСН.
Робот «Федор», которому предстоит отправиться на МКС, заговорил
Робот «Федор», которому предстоит отправиться на МКС, заговорил. Разработчики добавили ему функции голосового помощника. В «Роскосмосе» уточнили, что это было сделано для его общения с космонавтами — чтобы андроид мог понимать вопросы и передавать данные членам экипажа.
Виктор Гусев: «Ну что, приятная новость! Наверное, это будет интересно космонавтам. Я представляю себе сцену их встречи: космонавты ждут, открывают люки и перед ними появляется «Федор». Космонавты говорят ему: «Здравствуй, Федя!», начинают с ним разговаривать. В этом есть что-то из научной фантастики, которую мы все читали в детстве. Я рад и за «Федора», и за космонавтов», - признался он НСН.
В Дании ужесточили правила развода
В Дании ужесточили правила развода. Теперь супружеские пары, желающие расстаться, в течение трех месяцев обязаны посещать консультации и только потом принять окончательное решение. Отмечается, что в Дании зафиксирован один из самых высоких показателей по разводам в Европе. До недавнего времени жители страны могли расторгнуть брак, заполнив простую онлайн-форму.
Виктор Гусев: «Думаю, что такая мера очень правильная. Очень часто решение о разводе принимается на эмоциях, а ведь это решение жизненно важное. Развод может стать одним из самых трагических эпизодов в жизни, а тут это можно было сделать просто заполнив электронную форму. Нет, наверное, людям нужно, действительно, дать возможность или даже заставить хорошенько подумать», - заявил НСН Виктор Гусев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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