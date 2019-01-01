Гусев: Скорей бы отпустили Мамаева и Кокорина!

Виктор Гусев: «Ничего необычного и плохого в этом нет, восьмичасовой рабочий день - вещь обычная. Просто мне лично хотелось бы, чтобы все это поскорей закончилось. Потому что даже в том, как освещается эта история, есть какая-то показуха. И сам процесс показательный, согласитесь со мной, уж очень заметные фигуры. Но, повторюсь, скорее бы их отпустили», - сказал Виктор Гусев, общаясь с НСН.

