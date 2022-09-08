«Подушка безопасности»: Россиянам могут отдать пенсионные накопления
С введением санкций политики все больше стали высказываться за отмену пенсионной реформы, на этом фоне Минфин намерен передать пенсии россиянам для инвестиций.
Минфин России предложил передать пенсионные накопления в собственность россиян, проведя их «приватизацию». Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Отмечается, что такое предложение обсуждали на сессии по развитию финансового рынка в правительстве 30 августа. По информации газеты, Минфин предлагает разрешить гражданам, у которых есть пенсионные накопления, инвестировать их по своему усмотрению, но по определенным критериям.
Так, под «приватизацию» могут попасть пенсионные накопления, которые образовались за счет того, что до 2014 года 6 п.п. из страхового тарифа в 22% составляли накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться свободнее, чем страховой. Например, ее можно было перевести в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для повышения доходности. Однако с 2014 года начал действовать мораторий на формирование подобных сбережений, он был продлен до 2024 года, уточняет газета.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил изданию, что под «приватизацией» понимается передача в собственность накоплений, которые были сформированы в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), но заморожены с 2014 года.
Согласно действующему законодательству, сейчас граждане могут переводить эти средства только между НПФ. Минфин же предлагает разрешить россиянам выбирать: оставлять деньги под управлением Пенсионного фонда России (ПФР) или НПФ, либо же инвестировать их самостоятельно по регламентированным критериям.
Так, многие российские политики не раз призывали к пересмотру пенсионной реформы. Как отмечала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», «разморозка» накопительной части пенсии вернет заинтересованность граждан к формированию пенсионной «подушки безопасности».
«Реанимировать накопительный компонент пенсии уже жизненно необходимо… Чтобы граждане могли добровольно осуществлять пенсионные накопления при поддержке государства и работодателя. Важно возродить накопительный компонент, который фактически заморожен с 2014 года и не позволяет накопить «подушку безопасности»», – пояснила депутат.
В свою очередь депутат Госдумы и руководитель фракции «Справедливая Россия —За правду» Сергей Миронов 6 сентября заявил, что пенсионную реформу и вовсе нужно отменить, в частности, вернуть прежний пенсионный возраст, а пенсию – проиндексировать. Он напомнил, что на проведении пенсионной реформы настаивал Международный валютный фонд (МВФ), то есть те самые «благодетели», которые утягивали Россию в бездну.
«Хватит! Наелись! С момента начала специальной военной операции наша страна отказалась от «услуг» всех этих забугорных советчиков. Пора начинать возвращать все назад», — написал Миронов в своем Telegram-канале.
При этом еще в прошлом году глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что российским властям необходимо разморозить накопительную часть пенсии и создать для граждан стимулы для формирования подобных накоплений.
«В принципе, нам нужно менять само законодательство о накопительной пенсии таким образом, чтобы больше стимулов было у людей формировать такие накопления. И они должны быть добровольными», — говорил Аксаков в беседе с URA.RU.
Пенсионную реформу начали в 2019 году, тогда власти увеличили возраст выхода на пенсию. Сейчас, на фоне санкций стран Запада из-за проведения Россией спецоперации на Украине, политики все больше стали высказываться за новую реформу.
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