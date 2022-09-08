«Подушка безопасности»: Россиянам могут отдать пенсионные накопления

Отмечается, что такое предложение обсуждали на сессии по развитию финансового рынка в правительстве 30 августа. По информации газеты, Минфин предлагает разрешить гражданам, у которых есть пенсионные накопления, инвестировать их по своему усмотрению, но по определенным критериям.

Так, под «приватизацию» могут попасть пенсионные накопления, которые образовались за счет того, что до 2014 года 6 п.п. из страхового тарифа в 22% составляли накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться свободнее, чем страховой. Например, ее можно было перевести в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для повышения доходности. Однако с 2014 года начал действовать мораторий на формирование подобных сбережений, он был продлен до 2024 года, уточняет газета.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил изданию, что под «приватизацией» понимается передача в собственность накоплений, которые были сформированы в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), но заморожены с 2014 года.