Эксперт рассказала, как отказаться от автоматического расчета пенсии

Эксперт указала, что не ранее чем за месяц до дня выхода на пенсию гражданину следует подать в территориальный орган Пенсионного фонда (ПФР) заявление, трудовую книжку и паспорт. Также следует приложить другие документы, например, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов семьи, пишет РИА ФАН. Обращение рассмотрят в срок до пяти рабочих дней.

По словам Петровской, обычно работодатели, имеющие соглашение с ПФР, заранее предоставляют сведения и копии документов планирующих выйти на пенсию сотрудников. Благодаря этому фонд может заранее начать проверку пенсионных прав, отмечает RT.

