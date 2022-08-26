Эксперт рассказала, как отказаться от автоматического расчета пенсии
Россияне могут отказаться от автоматического расчета пенсии и перейти к выплатам с учетом дополнительных документов, для этого необходимо подать заявление. Об этом рассказала заведующая кафедрой бухгалтерского учета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт указала, что не ранее чем за месяц до дня выхода на пенсию гражданину следует подать в территориальный орган Пенсионного фонда (ПФР) заявление, трудовую книжку и паспорт. Также следует приложить другие документы, например, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов семьи, пишет РИА ФАН. Обращение рассмотрят в срок до пяти рабочих дней.
По словам Петровской, обычно работодатели, имеющие соглашение с ПФР, заранее предоставляют сведения и копии документов планирующих выйти на пенсию сотрудников. Благодаря этому фонд может заранее начать проверку пенсионных прав, отмечает RT.
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