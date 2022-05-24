Депутат Госдумы Бессараб: Накопительную часть пенсии жизненно необходимо разморозить
Член комитета Госдумы по социальной политике рассказала в эфире НСН, что это не разморозка старой накопительной системы, а новый продукт, который сможет вернуть доверие граждан к добровольным накоплениям.
Реформа накопительных пенсий давно назрела, предполагается, что она вернет заинтересованность граждан к формированию пенсионной «подушки безобасности», рассказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Реанимировать накопительный компонент пенсии уже жизненно необходимо. Предложения призваны возродить доверие населения к накопительной части пенсии, чтобы граждане могли добровольно осуществлять пенсионные накопления при поддержке государства и работодателя. Предполагаются определенные преференции и для работодателей по налоговому вычету, кроме того предусматривается страхование накоплений в размере 1 млн 400 тыс. Такая работа должна проводиться. Важно возродить накопительный компонент, который фактически заморожен с 2014 года и не позволяет накопить «подушку безопасности»», – пояснила депутат.
Законопроект о реформе накопительных пенсий может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии, написали ранее «Известия» со ссылкой на главу комитета нижней палаты по финрынку Анатолия Аксакова. Проект предполагает налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами.
Бессараб не исключила, что в будущем потребуется еще доработка этого инструмента, но запускать его следует уже сейчас.
«Этот продукт интересен в первую очередь для молодых людей, которые должны понимать, что это их будущее. Постепенно новому инструменту население начнет доверять. Некоторые моменты придется изменять, например, если мы планируем вводить прогрессивную шкалу подоходного налога, то по аналогии с международным пенсионным правом отдельных государств, можно повышенный уровень страховых взносов частично относить к добровольным пенсионным накоплениям. Сегодня это 13 и 15%, начиная от достижения этого уровня можно разницу в процентах относить на добровольную накопительную часть», – пояснила парламентарий.
Реформу накопительной части пенсии нельзя считать разморозкой прежнего продукта – она предполагает проводить софинансирование государства.
«Граждане, которые уже заключили договоры с НПФ или ПФР по накопительной части пенсии, получают и будут получать эти выплаты, их не ограничивают и более того государство контролирует эти выплаты. Но эта система накоплений заморожена для новых прибывших – с 2015 года вы не можете войти в эту систему. Вы можете и сейчас заключать договор с НПФ, но государство не профинансирует его по старым правилам. Новый продукт позволит по новым правилам накапливать и проводить софинансирование. Это не разморозка бывшего продукта, это новый продукт», – добавила Бессараб.
Совет Федерации в середине декабря 2021 года одобрил продление заморозки накопительной части пенсии, предложенной правительством, до конца 2024 года. Мораторий был введен в 2014 году и с тех пор ежегодно продлевается. Согласно документу, 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.
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