Депутат Госдумы Бессараб: Накопительную часть пенсии жизненно необходимо разморозить

Реформа накопительных пенсий давно назрела, предполагается, что она вернет заинтересованность граждан к формированию пенсионной «подушки безобасности», рассказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Реанимировать накопительный компонент пенсии уже жизненно необходимо. Предложения призваны возродить доверие населения к накопительной части пенсии, чтобы граждане могли добровольно осуществлять пенсионные накопления при поддержке государства и работодателя. Предполагаются определенные преференции и для работодателей по налоговому вычету, кроме того предусматривается страхование накоплений в размере 1 млн 400 тыс. Такая работа должна проводиться. Важно возродить накопительный компонент, который фактически заморожен с 2014 года и не позволяет накопить «подушку безопасности»», – пояснила депутат.

Законопроект о реформе накопительных пенсий может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии, написали ранее «Известия» со ссылкой на главу комитета нижней палаты по финрынку Анатолия Аксакова. Проект предполагает налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами.

Бессараб не исключила, что в будущем потребуется еще доработка этого инструмента, но запускать его следует уже сейчас.