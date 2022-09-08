Москалькова: Пенсия любого пенсионера должна индексироваться
В России пенсия должна индексироваться независимо от того, работает пожилой человек или нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.
По ее словам, каждый год инфляция вносит коррективы в заработную плату и пенсии, а поэтому важно, чтобы выплата пожилым людям корректировалась в зависимости от инфляции. «Я и мои коллеги неоднократно поднимали этот вопрос в докладах, представляли наши рекомендации в органах государственной власти, доклад представляли президенту и считали справедливым, когда все пенсионеры буду в одинаковых условиях. Пенсия должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или он не работает», — отметила Москалькова.
Напомним, ЛДПР разработала проект закона о перерасчёте пенсий россиянам по старости. Речь идет о работающих гражданах пожилого возраста.
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