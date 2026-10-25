Депутат: Около 70% релокантов вернулись в РФ

«Когда они уезжали в 2022 году, я говорил: "Пусть бегут, они вернутся оттуда патриотами"», - рассказал политик.

Он объяснил, что главными причинами обратной миграции стали бытовые и бюрократические сложности, отсутствие безопасности и сервиса, а также финансовые трудности.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что правительство выбрало «Сбер» банком для спецсчетов релокантов.