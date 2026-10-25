Депутат: Около 70% релокантов вернулись в РФ
Около 70% релокантов, уехавших из России после начала спецоперации, уже вернулись на родину, разочаровавшись в жизни за границей. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы Олега Матвейчева.
«Когда они уезжали в 2022 году, я говорил: "Пусть бегут, они вернутся оттуда патриотами"», - рассказал политик.
Он объяснил, что главными причинами обратной миграции стали бытовые и бюрократические сложности, отсутствие безопасности и сервиса, а также финансовые трудности.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что правительство выбрало «Сбер» банком для спецсчетов релокантов.
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