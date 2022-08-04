«Устранить несправедливость»: Вычет для работающих пенсионеров станет заменой индексации

Новая инициатива по индексации пенсий неработающим пенсионерам появилась из желания устранить несправедливость по отношению к этой категории граждан, заявил один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы России по труду Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В четверг партия ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы проект закона о налоговом вычете для работающих пенсионеров, сообщил в своем Telegram-канале замглавы фракции Ярослав Нилов. По его словам, для этого понадобится внести в Налоговый кодекс поправки, согласно которым работающие пожилые люди получат право на социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного НДФЛ. Сумму возврата при этом планируют ограничить 25 тысячами рублей.

«Мы надеемся, что общими усилиями мы сможем защитить права работающих пенсионеров. Мы предложили альтернативный вариант в связи с тем, что работающим пенсионерам пенсии много лет не индексируются. Мы считаем это несправедливо, возвращаться к индексации нужно. Как вариант защиты прав работающих пенсионеров - пенсионный налоговый возврат до 25 тысяч рублей в год. Это средства из той суммы, которая формируется, исходя из того, что удерживаются в форме подоходного налога», - прокомментировал новую инициативу Нилов.

По словам парламентария, сейчас неработающих пенсионеров, которых может коснуться выплата, порядка 10 миллионов человек.