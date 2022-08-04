«Устранить несправедливость»: Вычет для работающих пенсионеров станет заменой индексации
Налоговый вычет заменит индексацию пенсий работающих пенсионеров, заявил НСН депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Новая инициатива по индексации пенсий неработающим пенсионерам появилась из желания устранить несправедливость по отношению к этой категории граждан, заявил один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы России по труду Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В четверг партия ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы проект закона о налоговом вычете для работающих пенсионеров, сообщил в своем Telegram-канале замглавы фракции Ярослав Нилов. По его словам, для этого понадобится внести в Налоговый кодекс поправки, согласно которым работающие пожилые люди получат право на социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного НДФЛ. Сумму возврата при этом планируют ограничить 25 тысячами рублей.
«Мы надеемся, что общими усилиями мы сможем защитить права работающих пенсионеров. Мы предложили альтернативный вариант в связи с тем, что работающим пенсионерам пенсии много лет не индексируются. Мы считаем это несправедливо, возвращаться к индексации нужно. Как вариант защиты прав работающих пенсионеров - пенсионный налоговый возврат до 25 тысяч рублей в год. Это средства из той суммы, которая формируется, исходя из того, что удерживаются в форме подоходного налога», - прокомментировал новую инициативу Нилов.
По словам парламентария, сейчас неработающих пенсионеров, которых может коснуться выплата, порядка 10 миллионов человек.
Крайне актуальной тему уравнивая в правах работающих и неработающих пенсий назвал и председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Многочисленные инициативы по уравниванию в правах по индексации пенсий работающим и неработающим пенсионерам в повестке дня давно стоит, однако решения не принимаются. Поэтому предлагаются все новые инициативы. Эта инициатива по налоговому вычету – наиболее интересная. Речь идет о работающих людях, о тех, кто добросовестно платит налоги. Как мера поддержки дополнительный налоговый вычет даст возможность увеличивать пенсии работающим пенсионерам. Это правильно и справедливо. Работают в основном те пенсионеры, у которых низкое пенсионное обеспечение. Естественно, что им бы хотелось, чтобы им инфляцию компенсировали, как и неработающим пенсионерам, а все, что они зарабатывают дополнительно – это доход, который им тоже крайне нужен», - считает Рязанский.
Председатель Союза пенсионеров указал на то, что если пенсионный налоговый вычет будет производиться из региональных бюджетов, то доходы субъектов могут упасть.
«Вопрос требует специального серьезного обсуждения в профильном комитете Госдумы и Совфеде. Он весьма чувствительный для налоговой системы регионов. Надо определиться, речь идет о компенсации из федерального или регионального бюджета. Во втором случае возникнет проблема. Если налоговый вычет будет компенсироваться местными бюджетами, у регионов возникнут вопросы к этой мере поддержки, потому что доходы их бюджетов упадут».
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года.
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