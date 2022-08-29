Разработан законопроект о перерасчёте пенсий работающим пенсионерам

ЛДПР разработала проект закона о перерасчёте пенсий россиянам по старости, сообщает RT со ссылкой на текст документа.

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Речь идет о работающих гражданах пожилого возраста.

«Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие перерасчёт с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам. При этом будет учитываться максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента (десять вместо трёх), применяемого при назначении страховой пенсии.

Напомним, россияне могут отказаться от автоматического расчета пенсии и перейти к выплатам с учетом дополнительных документов, для этого необходимо подать заявление.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЗаконопроектыПенсионерыПенсия
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