Разработан законопроект о перерасчёте пенсий работающим пенсионерам
ЛДПР разработала проект закона о перерасчёте пенсий россиянам по старости, сообщает RT со ссылкой на текст документа.
Речь идет о работающих гражданах пожилого возраста.
«Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие перерасчёт с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам. При этом будет учитываться максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента (десять вместо трёх), применяемого при назначении страховой пенсии.
Напомним, россияне могут отказаться от автоматического расчета пенсии и перейти к выплатам с учетом дополнительных документов, для этого необходимо подать заявление.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+46 857 / сут.
Умерли
384 тыс.+83 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+28 224 / сут.
- Лавров: Запад пытается заставить страны мира изменить отношение к России
- Власти Запорожья сопоставили возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем
- Разработан законопроект о перерасчёте пенсий работающим пенсионерам
- В Приамурье после ДТП с пятью погибшими задержали водителя грузовика
- СМИ: у Запада нет шансов выйти победителем из конфликта вокруг Украины
- В автоаварии в Приамурье погибли пять человек
- Пушков прокомментировал заявление Джонсона о дорогой электроэнергии
- Власти Энергодара считают, что удар ВСУ является провокацией для срыва визита МАГАТЭ
- Минобороны: в учениях «Восток-2022» примут участие более 50 тысяч военных
- Указ: Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru