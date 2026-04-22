Сообщения о задержании гендиректора «Эксмо» появились 21 апреля. Изначально СМИ сообщали, что Капьев подозревается в причастности к распространению ЛГБТ-книг «О чем молчит Ласточка» и «Лето в пионерском галстуке» (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Также уточнялось, что в «Эксмо» проводятся обыски.

Позднее в «Эксмо» опровергли следственные действия в московском офисе издательства, а также изъятие каких-либо книг.

Скандальная книга «Лето в пионерском галстуке» была выпущена Popcorn Books в 2021 году, а ее продолжение «О чем молчит Ласточка» вышло позднее. Авторы книг были признаны иноагентами, а двое бывших топ-менеджеров издательств Popcorn Books и Individuum, а также сотрудник склада признаны экстремистами и террористами и находятся под домашним арестом. Их обвиняют в распространении этих книг.

В самом «Эксмо» считают, что допрос Капьева связан с «показаниями, которые дали обвиняемые по этому делу сотрудники Popcorn Books». При этом в издательстве уточнили, что гендиректор ранее выпустил соответствующие приказы и регламенты, которые регулируют политику издательства с 2022 года и осуществляют усиленный контроль за произведениями после вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Там также опровергли факт иностранного финансирования, отметив, что бенефициары издательства - российские физлица, такие как, например, Олег Новиков (президент «Эксмо-АСТ». – Прим. НСН).

Как пишет «Бизнес FM», «Эксмо» еще до новостей о задержании гендиректора направило в книжные магазины список из 50 книг, включая вышеупомянутые, с просьбой вернуть непроданные экземпляры или утилизировать их на местах.

То, что издательство тщательно подходило к мониторингу книг за упоминание запрещенных вещей говорил НСН еще сам Капьев. Так, в беседе с НСН он раскрыл, что суммарно на проверку упоминания запрещенных веществ в книгах, например, его издательство потратило уже десять тысяч человеко-часов, из-за чего даже замедлился выпуск новых книг.

«Мы по проверке наркотиков проводим огромную работу, начиная с искусственного интеллекта (ИИ), который проверяет все книги, и заканчивая редакторами. После ИИ каждую книгу отсматривает редактор на предмет тех кусков, которые кажутся ИИ подозрительными. Если есть какие-то спорные моменты, то мы это направляем экспертам, и они проходят еще несколько дополнительных экспертиз. Суммарно мы на это потратили где-то десять тысяч человеко-часов. Это колоссальный объем работы и, к сожалению, из-за этого даже падает скорость выпуска новых книг», - раскрыл он.