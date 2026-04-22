Под угрозой вся отрасль? В Popcorn Books дали показания на гендиректора «Эксмо»
Пока коллеги по цеху говорят о непричастности Евгения Капьева к распространению запрещенных книг и боятся за всю книжную отрасль, сотрудники Popcorn Books уже дали показания на коллег из «Эксмо».
Экс-сотрудники закрывшегося издательства Popcorn Books, ранее входящего в «Эксмо», дали показания на топ-менеджеров «Эксмо», включая гендиректора Евгения Капьева, пишет ТАСС. Так, гендиректор Popcorn Books Дмитрий Протопопов заключил сделку со следствием. Упомянутые сотрудники Popcorn Books на данный момент находятся под домашним арестом по обвинению в ЛГБТ-пропаганде (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).
Так, фигуранты «указали на причастность задержанных топ-менеджеров «Эксмо» к экстремизму».
При этом в пресс-службе «Эксмо» опровергли данные о задержании ее гендиректора, пишет Агентство «Москва». Отмечается, что сейчас Капьев и еще три сотрудника опрашиваются в рамках следственных действий по делу.
ЗА ЧТО ЗАДЕРЖАЛИ КАПЬЕВА
В «Эксмо» отметили, что уголовное дело было возбуждено еще в мае 2025 года и касалось нескольких наименований книг с признаками пропаганды нетрадиционных отношений, выпущенных издательством Popcorn Books еще до присоединения к «Эксмо». Обвинения заключались в том, что несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и еще реализовывались какое-то время пока издательство Popcorn Books было в процессе закрытия.
Сообщения о задержании гендиректора «Эксмо» появились 21 апреля. Изначально СМИ сообщали, что Капьев подозревается в причастности к распространению ЛГБТ-книг «О чем молчит Ласточка» и «Лето в пионерском галстуке» (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Также уточнялось, что в «Эксмо» проводятся обыски.
Позднее в «Эксмо» опровергли следственные действия в московском офисе издательства, а также изъятие каких-либо книг.
Скандальная книга «Лето в пионерском галстуке» была выпущена Popcorn Books в 2021 году, а ее продолжение «О чем молчит Ласточка» вышло позднее. Авторы книг были признаны иноагентами, а двое бывших топ-менеджеров издательств Popcorn Books и Individuum, а также сотрудник склада признаны экстремистами и террористами и находятся под домашним арестом. Их обвиняют в распространении этих книг.
В самом «Эксмо» считают, что допрос Капьева связан с «показаниями, которые дали обвиняемые по этому делу сотрудники Popcorn Books». При этом в издательстве уточнили, что гендиректор ранее выпустил соответствующие приказы и регламенты, которые регулируют политику издательства с 2022 года и осуществляют усиленный контроль за произведениями после вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Там также опровергли факт иностранного финансирования, отметив, что бенефициары издательства - российские физлица, такие как, например, Олег Новиков (президент «Эксмо-АСТ». – Прим. НСН).
Как пишет «Бизнес FM», «Эксмо» еще до новостей о задержании гендиректора направило в книжные магазины список из 50 книг, включая вышеупомянутые, с просьбой вернуть непроданные экземпляры или утилизировать их на местах.
То, что издательство тщательно подходило к мониторингу книг за упоминание запрещенных вещей говорил НСН еще сам Капьев. Так, в беседе с НСН он раскрыл, что суммарно на проверку упоминания запрещенных веществ в книгах, например, его издательство потратило уже десять тысяч человеко-часов, из-за чего даже замедлился выпуск новых книг.
«Мы по проверке наркотиков проводим огромную работу, начиная с искусственного интеллекта (ИИ), который проверяет все книги, и заканчивая редакторами. После ИИ каждую книгу отсматривает редактор на предмет тех кусков, которые кажутся ИИ подозрительными. Если есть какие-то спорные моменты, то мы это направляем экспертам, и они проходят еще несколько дополнительных экспертиз. Суммарно мы на это потратили где-то десять тысяч человеко-часов. Это колоссальный объем работы и, к сожалению, из-за этого даже падает скорость выпуска новых книг», - раскрыл он.
ВСЯ ОТРАСЛЬ ПОД УГРОЗОЙ?
Как пишет автор канала «Книжный чел» Григорий Мастридер, такой «удар» по крупнейшему игроку отрасли вводит в смятение и пугает остальных. Также он указал, что из-за отсутствия четких правил игры теперь под удар может попасть кто угодно.
«Если такой удар нанесён по крупнейшему игроку, то другим игрокам тем более сейчас будет очень страшно, и люди не захотят развивать эту всю сферу в России, что приведёт к её увяданию. Нет понятных правил игры. То есть: делай так, и тогда мы тебя точно не тронем. Непонятно, как делать. Тронуть могут всех», - заявил он.
В свою очередь втор канала Books & Reviews Валерий Шабашов напомнил, как ранее один крупный российский писатель сообщил ему, что юристы сделали пометки в его новой книге, но не смогли четко обозначить, что конкретно надо поправить или убрать.
«Ему отметили 10 частей красным выделили и от юристов написано: "Вот здесь есть моменты, требующие внимания". И автор им пишет: "А что конкретно?" Никто ответов не даёт, потому что никто не готов за это нести сейчас ответственность», - уточнил он.
Также «Бизнес FM» напоминает и слова самого Капьева, который сетовал, что никто не дал четких критериев в рамках запрета о ЛГБТ-пропаганде.
«К сожалению, критериев так и не появилось, и законодатели предложили эти вопросы решать после принятия законопроекта в рамках правоприменительной практики…», - отмечал он.
В свою очередь вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько в беседе с НСН заявил, что Капьев не имеет никакого отношения к выдвинутым против него обвинениям в торговле экстремистской литературой.
«Евгений Капьев – очень аккуратный, осторожный человек, грамотный директор. У них были в прошлом году проблемы, я знаю, что они из этого сделали выводы, разобрались с этим. Они категорическим образом всегда все отдают на экспертизу. Я в это не верю. Вполне возможно, под эгидой «Эксмо» кто-то торговал запрещенной ЛГБТ-литературой», - отметил он.
Также Палько отметил, что «Лето в пионерском галстуке» принадлежало Popcorn Books и после того, как закрывшееся издательство вошло в состав «Эксмо», оно продолжило «реализацию книг по каким-то левым схемам».
«Но руководство “Эксмо” и Капьев не имели к этому никакого отношения», - уточнил он НСН.
Горячие новости
- В Петербурге машина упала в Обводный канал, пострадали два человека
- Жилье уехавших из страны граждан ДНР передадут нуждающимся людям
- В Курске дрон упал во дворе многоквартирного дома
- Казахстан получил неофициальные данные о невозможности транзита по «Дружбе» в мае
- Под угрозой вся отрасль? В Popcorn Books дали показания на гендиректора «Эксмо»
- Экс-директор Popcorn Books Протопопов заключил сделку со следствием
- Над российскими регионами сбили 155 украинских БПЛА
- Путин наградил Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- В ПСБ рассказали, когда восстановится рыночная ипотека в России
- Путин: В Киеве думают, как оформлять ситуацию с победой России