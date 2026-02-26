Гендиректор «Эксмо» назвал замену маркировке книг с измененным текстом
Тщательная проверка старых текстов на соответствие законодательству увеличивает себестоимость книги, сказал НСН Евгений Капьев.
Изменения оригинального текста можно снабжать комментарием внутри книги, маркировка на обложке будет лишней. Об этом НСН заявил гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением маркировать издания, в которых оригинальный текст произведения был изменен из-за требований российского законодательства. Об этом сообщил агентство ТАСС. По словам Капьева, гораздо уместнее, чем маркировка на обложке, будет выглядеть соответствующий комментарий внутри текста.
«На обложках изданий уже достаточно много маркировок, на еще одну маркировку может просто не остаться места. Как правило, если есть какие-то изменения, это уже указано в тексте, наше издательство дает такие комментарии, хоть и не всегда. Полагаю, уместно писать соответствующий комментарий где-то внутри книги, но на обложке такой маркировке точно не место. Мы подумаем на эту тему, может быть, даже самостоятельно будем делать это, без указания от законодателей», — сказал Капьев.
Собеседник НСН добавил, что тщательные проверки текстов на соответствие требованиям законов увеличивают стоимость книги.
«Сейчас очень жесткие требования, в частности, по запрещенным веществам. Во многих книгах приходится убирать упоминания о них в попытке перестраховаться. Насколько часто приходится это делать, зависит от конкретного направления. Столь тщательная проверка, экспертиза старых текстов вместо создания новых конкурентных продуктов и развития книжной отрасли увеличивает себестоимость и конечную цену книги», — подытожил он.
Ранее глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин заявил, что обязательная маркировка не поможет бороться с фейками, сгенерированными нейросетями, а скорее сформирует у зрителей и пользователей соцсетей «слепоту» к такому контенту. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Венгрия дала Хорватии сутки на ответ по поставкам российской нефти
- СМИ: Многие дроны устаревают до прибытия на Украину и идут на запчасти
- Минобороны сообщило о 167 сбитых БПЛА за шесть часов
- Гендиректор «Эксмо» назвал замену маркировке книг с измененным текстом
- Мошенники начали блокировать карты тем, кого не смогли обмануть
- В Думе предложили блогерам обратиться к Дурову из-за риска блокировки Telegram
- СМИ: Подозреваемый в похищении в Смоленске следил за девочкой полгода
- США продлили срок продажи зарубежных активов «Лукойла» до апреля
- Директор Долиной отреагировал на сообщения о подаренной квартире
- «Это чудовищно!»: Бурляев раскрыл, что не так с экранизациями русских сказок