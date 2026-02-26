«На обложках изданий уже достаточно много маркировок, на еще одну маркировку может просто не остаться места. Как правило, если есть какие-то изменения, это уже указано в тексте, наше издательство дает такие комментарии, хоть и не всегда. Полагаю, уместно писать соответствующий комментарий где-то внутри книги, но на обложке такой маркировке точно не место. Мы подумаем на эту тему, может быть, даже самостоятельно будем делать это, без указания от законодателей», — сказал Капьев.

Собеседник НСН добавил, что тщательные проверки текстов на соответствие требованиям законов увеличивают стоимость книги.

«Сейчас очень жесткие требования, в частности, по запрещенным веществам. Во многих книгах приходится убирать упоминания о них в попытке перестраховаться. Насколько часто приходится это делать, зависит от конкретного направления. Столь тщательная проверка, экспертиза старых текстов вместо создания новых конкурентных продуктов и развития книжной отрасли увеличивает себестоимость и конечную цену книги», — подытожил он.

Ранее глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин заявил, что обязательная маркировка не поможет бороться с фейками, сгенерированными нейросетями, а скорее сформирует у зрителей и пользователей соцсетей «слепоту» к такому контенту. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

