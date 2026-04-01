В «Эксмо» раскрыли затраты на проверку и маркировку книг
Евгений Капьев заявил НСН, что помимо автоматической проверки книг от ИИ, потом их отсматривают редакторы, а в спорных ситуациях назначаются дополнительные экспертизы.
Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев раскрыл НСН, что суммарно на проверку упоминания наркотиков в книгах его издательство потратило уже десять тысяч человеко-часов, из-за чего даже замедлился выпуск новых книг.
Крупные издательства ставят маркировку 18+ на все книги с упоминанием наркотиков, так как четкие критерии выставления возрастных рейтингов от Минцифры так и не поступили, пишут «Ведомости». Гендиректор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов уточнил, что в стоимость таких книг закладывают базовую ставку НДС в 22% вместо льготной ставки в 10%. Капьев раскрыл, как организован процесс проверки текстов на упоминание запрещенных веществ.
«Мы по проверке наркотиков проводим огромную работу, начиная с искусственного интеллекта (ИИ), который проверяет все книги, и заканчивая редакторами. После ИИ каждую книгу отсматривает редактор на предмет тех кусков, которые кажутся ИИ подозрительными. Если есть какие-то спорные моменты, то мы это направляем экспертам, и они проходят еще несколько дополнительных экспертиз. Суммарно мы на это потратили где-то десять тысяч человеко-часов. Это колоссальный объем работы и, к сожалению, из-за этого даже падает скорость выпуска новых книг», - раскрыл он.
В связи с этим Капьев уточнил, что его издательство приняло решение маркировать все книги с упоминанием наркотиков пометкой 18+, чтобы обезопасить себя от дополнительных трат.
«По законодательству, книги, которые содержат упоминание о наркотиках, нужно маркировать, исходя из требований закона о возрастной маркировке. Но, по нашему мнению, это абсурдная история. По крайней мере мы для себя приняли решение, что все новые книги будем маркировать 18+, потому что уверены, что законодатели в ближайшее время примут решение, что все книги, где упоминаются наркотики, должны иметь маркировку 18+, и потом нам придется все переклеивать. Так что мы просто не хотим рисковать. И, к сожалению, цена моментально увеличивается из-за НДС. Уже сформировано, насколько я знаю, определенное предложение от Минцифры, как улучшить ситуацию, чтобы это не влияло на рост затрат. Будем надеяться, что это рассмотрят и примут», - подытожил он.
Ранее Капьев написал в своем Telegram-канале, что нейросеть ошибочно забраковала книги от писателя Дениса Драгунского из-за сочетания букв «драг» (от англ. drug - наркотик, прим. НСН) в его фамилии, в связи с чем его книги снимались с продаж в начале марта.
Так, руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан заявил НСН, что сегодня необходимо выстроить грамотную архитектуру ИИ-программ, чтобы они понимали, что такое хорошо, а что такое плохо и умели ориентироваться в контексте.
