«По законодательству, книги, которые содержат упоминание о наркотиках, нужно маркировать, исходя из требований закона о возрастной маркировке. Но, по нашему мнению, это абсурдная история. По крайней мере мы для себя приняли решение, что все новые книги будем маркировать 18+, потому что уверены, что законодатели в ближайшее время примут решение, что все книги, где упоминаются наркотики, должны иметь маркировку 18+, и потом нам придется все переклеивать. Так что мы просто не хотим рисковать. И, к сожалению, цена моментально увеличивается из-за НДС. Уже сформировано, насколько я знаю, определенное предложение от Минцифры, как улучшить ситуацию, чтобы это не влияло на рост затрат. Будем надеяться, что это рассмотрят и примут», - подытожил он.

Ранее Капьев написал в своем Telegram-канале, что нейросеть ошибочно забраковала книги от писателя Дениса Драгунского из-за сочетания букв «драг» (от англ. drug - наркотик, прим. НСН) в его фамилии, в связи с чем его книги снимались с продаж в начале марта.

Так, руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан заявил НСН, что сегодня необходимо выстроить грамотную архитектуру ИИ-программ, чтобы они понимали, что такое хорошо, а что такое плохо и умели ориентироваться в контексте.

