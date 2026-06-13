Российский топливный союз опроверг слухи о дефиците топлива в Москве
Московские АЗС работают в штатном режиме — поставки топлива не нарушены, продажа бензина осуществляется без перебоев, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Российский топливный союз (РТС).
В публикации подчёркивается: РТС отреагировал на распространявшиеся в соцсетях слухи и официально подтвердил, что столичные автозаправочные станции полностью обеспечены горючим, а его реализация идёт в обычном порядке.
До этого в некоторых СМИ появлялись публикации о возможных ограничениях на АЗС. В частности, речь шла о лимитах на заправках «Татнефти»: частным автомобилистам якобы отпускали не более 20 литров бензина марок АИ‑92 и АИ‑95 и до 40 литров дизельного топлива, тогда как для корпоративных клиентов объём достигал 200 литров. Также в медиапространстве фигурировала информация о том, что в сети «Лукойл» установили лимит в 100 литров на один чек.
Напомним, с последних чисел мая в Крыму и Севастополе действуют ограничения на покупку бензина: в качестве причины дефицита власти указали на проблемы с поставками — они возникли из‑за повреждений трассы Р‑280 «Новороссия», проходящей через новые регионы в направлении Крыма. В первых числах июня на 15 автозаправочных станциях Краснодарского края была временно прекращена реализация бензина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Российский топливный союз опроверг слухи о дефиците топлива в Москве
- Эксперт Целиков: Продажи европейских брендов в РФ за 5 месяцев выросли в 2 раза
- Москвичей предупредили о корректировке движения транспорта из-за ливня
- Число погибших в ДТП в Одинцове увеличилось до двух
- ФИФА потребовала от сборной Египта убрать звезды с формы перед ЧМ-2026
- СМИ: Трамп и Зеленский проведут встречу на саммите G7 во Франции
- Пригожин заявил, что его дочь получила орден Мужества за погибшего на СВО мужа
- Космонавт Юрчихин назвал дизайнерские костюмы для астронавтов вульгарностью
- Во Франции шесть человек осудили за кражу редких русских книг
- На некоторых АЗС в Татарстане ввели временные лимиты на бензин