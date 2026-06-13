Российский топливный союз опроверг слухи о дефиците топлива в Москве

В публикации подчёркивается: РТС отреагировал на распространявшиеся в соцсетях слухи и официально подтвердил, что столичные автозаправочные станции полностью обеспечены горючим, а его реализация идёт в обычном порядке.



До этого в некоторых СМИ появлялись публикации о возможных ограничениях на АЗС. В частности, речь шла о лимитах на заправках «Татнефти»: частным автомобилистам якобы отпускали не более 20 литров бензина марок АИ‑92 и АИ‑95 и до 40 литров дизельного топлива, тогда как для корпоративных клиентов объём достигал 200 литров. Также в медиапространстве фигурировала информация о том, что в сети «Лукойл» установили лимит в 100 литров на один чек.

Напомним, с последних чисел мая в Крыму и Севастополе действуют ограничения на покупку бензина: в качестве причины дефицита власти указали на проблемы с поставками — они возникли из‑за повреждений трассы Р‑280 «Новороссия», проходящей через новые регионы в направлении Крыма. В первых числах июня на 15 автозаправочных станциях Краснодарского края была временно прекращена реализация бензина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

