Эксперт Целиков: Продажи европейских брендов в РФ за 5 месяцев выросли в 2 раза

Целиков представил детальную статистику по брендам. Так, спрос на автомобили ряда производителей заметно увеличился: продажи Volkswagen подскочили на 266% (до 5659 экземпляров), Audi — на 463% (4569 машин), Skoda — на 143% (2932 автомобиля), Renault — сразу на 1000% (22 единицы). Существенный рост также показали Opel (+400%, 5 авто), Mercedes‑Benz (+57%, 4130 машин) и BMW (+51 %, 6451 машина).



При этом некоторые марки зафиксировали снижение показателей: Citroen — на 32% (52 автомобиля), Ferrari — на 24% (26 машин), MG — на 83% (26 единиц), Peugeot — на 88% (16 авто). Падение также отмечено у Alfa Romeo (−50%, 4 машины), Jaguar (−75%, 3 автомобиля) и других брендов. Отдельные марки представлены на рынке единичными экземплярами — среди них Cupra, McLaren и Smart (по 1 машине).



В целом за указанный период россияне купили 26,7 тысячи новых легковых авто европейских брендов — это на 104% превышает результат аналогичного отрезка прошлого года (тогда реализовали 13,1 тысячи машин). При этом доля европейских марок в общем объёме рынка составила немногим более 5%.



Аналитик прогнозирует возможное значительное сокращение доли «чисто» европейских автомобилей в ближайшем будущем. Он обратил внимание на важный нюанс: порядка 60% из 26,7 тысячи проданных машин были выпущены в Китае.

Ранее генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко сказал НСН, что розничные цены на автозапчасти не снижаются, так как упал спрос, продавать дешевле невыгодно, а многие автобизнесы работают в кредит на фоне высокой ставки.

