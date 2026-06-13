Эксперт Целиков: Продажи европейских брендов в РФ за 5 месяцев выросли в 2 раза
По данным главы «Автостата» Сергея Целикова, в России за первые пять месяцев 2026 года объёмы продаж машин европейских марок выросли в два раза.
Целиков представил детальную статистику по брендам. Так, спрос на автомобили ряда производителей заметно увеличился: продажи Volkswagen подскочили на 266% (до 5659 экземпляров), Audi — на 463% (4569 машин), Skoda — на 143% (2932 автомобиля), Renault — сразу на 1000% (22 единицы). Существенный рост также показали Opel (+400%, 5 авто), Mercedes‑Benz (+57%, 4130 машин) и BMW (+51 %, 6451 машина).
При этом некоторые марки зафиксировали снижение показателей: Citroen — на 32% (52 автомобиля), Ferrari — на 24% (26 машин), MG — на 83% (26 единиц), Peugeot — на 88% (16 авто). Падение также отмечено у Alfa Romeo (−50%, 4 машины), Jaguar (−75%, 3 автомобиля) и других брендов. Отдельные марки представлены на рынке единичными экземплярами — среди них Cupra, McLaren и Smart (по 1 машине).
В целом за указанный период россияне купили 26,7 тысячи новых легковых авто европейских брендов — это на 104% превышает результат аналогичного отрезка прошлого года (тогда реализовали 13,1 тысячи машин). При этом доля европейских марок в общем объёме рынка составила немногим более 5%.
Аналитик прогнозирует возможное значительное сокращение доли «чисто» европейских автомобилей в ближайшем будущем. Он обратил внимание на важный нюанс: порядка 60% из 26,7 тысячи проданных машин были выпущены в Китае.
Ранее генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко сказал НСН, что розничные цены на автозапчасти не снижаются, так как упал спрос, продавать дешевле невыгодно, а многие автобизнесы работают в кредит на фоне высокой ставки.
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