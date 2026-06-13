Сборы фильма «Майкл» в России превысили один миллиард рублей

По информации Deadline, киноленте режиссера Антуана Фукуа уже удалось обойти «Богемскую рапсодию» Брайана Сингера о Фредди Меркьюри, заработавшую в 2018 году примерно 911 миллионов долларов. «Майкл» официально стал самым кассовым биографическим фильмом о каком-либо музыканте в истории кино. Его мировая премьера состоялась 22 апреля 2026 года.



В списке самых кассовых байопиков фильм про Майкла Джексона уступает лишь одной картине — «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана. В 2023 году она заработала примерно 975 миллионов долларов и пока остается лидером в общем топе биографических кинопроизведений.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН рассказал, что у фильма о поп-короле «Майкл» очень хорошее сарафанное радио, и картина показала, что превосходит свои аналоги в этом жанре.

