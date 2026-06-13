Сборы фильма «Майкл» в России превысили один миллиард рублей

Российские кассовые сборы фильма о поп-короле Майкле Джексоне «Майкл» превысили один миллиард рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

«Майкл» стал самым кассовым музыкальным байопиком

По информации Deadline, киноленте режиссера Антуана Фукуа уже удалось обойти «Богемскую рапсодию» Брайана Сингера о Фредди Меркьюри, заработавшую в 2018 году примерно 911 миллионов долларов. «Майкл» официально стал самым кассовым биографическим фильмом о каком-либо музыканте в истории кино. Его мировая премьера состоялась 22 апреля 2026 года.

В списке самых кассовых байопиков фильм про Майкла Джексона уступает лишь одной картине — «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана. В 2023 году она заработала примерно 975 миллионов долларов и пока остается лидером в общем топе биографических кинопроизведений.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН рассказал, что у фильма о поп-короле «Майкл» очень хорошее сарафанное радио, и картина показала, что превосходит свои аналоги в этом жанре.

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ФОТО: EPA/ТАСС
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