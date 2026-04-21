Генеральный директор книжного холдинга «Эксмо» Евгений Капьев не имеет никакого отношения к выдвинутым против него обвинениям. Он мог пострадать из-за недобросовестных сотрудников, рассказал вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько в беседе с НСН.

Гендиректор холдинга «Эксмо» Евгений Капьев задержан после обысков. Следствие подозревает его в причастности к распространению романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщает РБК с ссылкой на свои источники. Палько выступил в защиту Капьева.