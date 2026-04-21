«Запрещенкой торговал не он»: За что задержали гендиректора «Эксмо»
Обвинения в распространении экстремистской литературы не укладываются в голове, заявил НСН Леонид Палько.
Генеральный директор книжного холдинга «Эксмо» Евгений Капьев не имеет никакого отношения к выдвинутым против него обвинениям. Он мог пострадать из-за недобросовестных сотрудников, рассказал вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько в беседе с НСН.
Гендиректор холдинга «Эксмо» Евгений Капьев задержан после обысков. Следствие подозревает его в причастности к распространению романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщает РБК с ссылкой на свои источники. Палько выступил в защиту Капьева.
«Если честно, у меня в голове не укладывается, потому что Евгений Капьев – очень аккуратный, осторожный человек, грамотный директор. У них были в прошлом году проблемы, я знаю, что они из этого сделали выводы, разобрались с этим. Они категорическим образом всегда все отдают на экспертизу. Я в это не верю. Вполне возможно, под эгидой «Эксмо» кто-то торговал запрещенной ЛГБТ-литературой. Самое страшное в этой статье то, что ЛГБТ — это экстремистская организация. Это очень серьезная история», — отметил он.
В 2025 году издательство «Эксмо» уже направляло книжным магазинам письмо с просьбой «утилизировать» либо отправить обратно в издательство 50 произведений на фоне возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ. Тогда уточнялось, что изменения связаны с произведениями поглощенного партнера Popcorn Books. Палько уверен, что ситуация повторилась.
«В прошлом году появилась история, что группа сотрудников холдинга торговала запрещенными книгами уже после того, как их обязали убрать их с полок. Само произведение "Лето в пионерском галстуке" принадлежало Popcorn Books. А эта группа вошла в состав “Эксмо” и продолжила реализацию книг по каким-то левым схемам. Но руководство “Эксмо” и Капьев не имели к этому никакого отношения. На этот счет никаких команд не давало — просто не проконтролировало ситуацию до конца. После этого скандала Капьев ввел персональную ответственность редакторов и издавал внутренние приказы, чтобы не допустить ничего подобного. Происходящее сегодня может быть следствием прошлогодней истории», — указал он.
Ранее Капьев сообщал НСН, что все новые и уже изданные книги издательства «Эксмо» проходят жесткую ревизию по факту пропаганды ЛГБТ.
