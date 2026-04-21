СМИ: Десятки коробок с ЛГБТ-книгами изъяли у издательства «Эксмо»

Десятки коробок с ЛГБТ-произведениями (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) были изъяты в ходе обысков у менеджмента издательства «Эксмо». Об этом пишут «Известия».

Источники издания утверждают, что книги нашли в разных книготорговых точках и подвалах, куда их отправляли для последующей продажи по серым схемам.

Уточняется, что следственные действия проводились в рамках уголовного дела о пропаганде ЛГБТ.

Ранее стало известно, что силовики задержали генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:Уголовное ДелоОбыскиКниги

Горячие новости

Все новости

партнеры