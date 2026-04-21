СМИ: Десятки коробок с ЛГБТ-книгами изъяли у издательства «Эксмо»
21 апреля 202616:37
Десятки коробок с ЛГБТ-произведениями (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) были изъяты в ходе обысков у менеджмента издательства «Эксмо». Об этом пишут «Известия».
Источники издания утверждают, что книги нашли в разных книготорговых точках и подвалах, куда их отправляли для последующей продажи по серым схемам.
Уточняется, что следственные действия проводились в рамках уголовного дела о пропаганде ЛГБТ.
Ранее стало известно, что силовики задержали генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: Десятки коробок с ЛГБТ-книгами изъяли у издательства «Эксмо»
