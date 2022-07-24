По половому признаку. Физиологию делают орудием политики
Трамп выступает за традиционную классификацию гендеров, подчеркивая разделение партийных взглядов в США. В России спорят о появлении «третьего пола».
Трамп выступает за традиционную классификацию гендеров, подчеркивая разделение партийных взглядов в США. В России спорят о появлении «третьего пола».
В мире существует только два пола – мужской и женский, заявил в ходе выступления бывший президент США Дональд Трамп.
«Мы верим в два пола – есть мужчины, и есть женщины», — сказал политик. Трамп отверг действующую доктрину демократов, которая предусматривает наличие огромного количества гендеров, которое практически не поддается подсчету.
Заявление Трампа, который продекларировал существование только двух полов, прозвучало на фоне недавнего решения Всемирной организации здравоохранения подготовить методичку, где будет признан третий пол.
Председатель Алтайского отделения Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива», первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алёшина в пресс-центре НСН заявила о том, что небинарные люди были всегда, в современном мире необходимо предоставить им право выбора.
«Небинарные люди были всегда, к сегодняшнему дню накопились необходимые клинические исследования, необходимый медицинский опыт, который и привел ВОЗ к введению поправок в медицинские документы. Я бы разделила небинарных людей на две категории. В медицине очень часто бывают случаи, когда человек рождается с признаками обоих полов, даже врачи не могут установить пол достоверно. Ему нужно дать возможность быть небинарным человеком, а дальше самому определиться. Вторая категория – это люди, которые ментально не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу – это свобода выбора», - отметила она.
ООН и ВОЗ проводят политику, которая направлена на сокращение численности населения Земли, заявила ранее эксперт Патриаршей комиссии по семье, защите материнства и детства, член Российского совета по международным делам (РСМД) и Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), член правления МОО «Союз православных женщин» Инга Юмашева в пресс-центре НСН.
«Ряд действий со стороны ООН и ВОЗ все чаще укладывается в парадигму политики мальтузианцев, которые считают, что чем ниже численность населения, тем выше уровень жизни. Эту теорию давно опровергли. Те методы, которые внедряются сегодня по всему миру, навязываются странам – пропаганда абортов, пропаганда ЛГБТ и трансгендерности, ранняя сексуализация детей, стерилизация чайлдфри – все это инструменты в одной линейке – сокращения численности нашего населения. Это явно противоречит нашей Конституции», - отметила она.
Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН заявил, что нет необходимости указывать в документах пол, потому что в русском языке все однозначно.
«У нас есть окончания имен, наша бинарность заложена в языке. Сама идея формирования третьего пола ничего не принесет, это вопрос пропаганды», - отметил он.
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