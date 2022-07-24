По половому признаку. Физиологию делают орудием политики

Заявление Трампа, который продекларировал существование только двух полов, прозвучало на фоне недавнего решения Всемирной организации здравоохранения подготовить методичку, где будет признан третий пол.

Председатель Алтайского отделения Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива», первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алёшина в пресс-центре НСН заявила о том, что небинарные люди были всегда, в современном мире необходимо предоставить им право выбора.

«Небинарные люди были всегда, к сегодняшнему дню накопились необходимые клинические исследования, необходимый медицинский опыт, который и привел ВОЗ к введению поправок в медицинские документы. Я бы разделила небинарных людей на две категории. В медицине очень часто бывают случаи, когда человек рождается с признаками обоих полов, даже врачи не могут установить пол достоверно. Ему нужно дать возможность быть небинарным человеком, а дальше самому определиться. Вторая категория – это люди, которые ментально не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу – это свобода выбора», - отметила она.