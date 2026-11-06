Над регионами России сбили 142 украинских беспилотника
6 ноября 202608:54
Юлия Савченко
Дежурные силы ПВО за ночь нейтрализовали над территорией России более 140 украинских беспилотников. Об этом заявило Минобороны.
Всего было перехвачено и уничтожено 142 БПЛА, пишет RT.
Дроны сбили в Астраханской, Белгородской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму. Кроме того, БПЛА уничтожили над Черным и Азовским морями.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом сбили более полутора десятков дронов ВСУ, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Краснодарском крае произошел пожар на предприятии из-за обломков БПЛА
- Южная Корея и Украина свернули проект военного ИИ из-за конфликта
- Над регионами России сбили 142 украинских беспилотника
- Умер олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев
- Трамп анонсировал договор по Украине, а Меланья свела россиян и украинцев
- В ОП предложили ввести выплаты многодетным ко Дню матери
- Посол: Россия симметрично ответила на высылку дипломатов из Венгрии
- МИД Японии выразил протест из-за решения по активам Japan Tobacco в РФ
- ФССП получит расширенный доступ к кредитным историям должников
- Во Владивостоке 21 тысяча человек остались без отопления из-за аварии