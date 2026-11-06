Над регионами России сбили 142 украинских беспилотника

Дежурные силы ПВО за ночь нейтрализовали над территорией России более 140 украинских беспилотников. Об этом заявило Минобороны.

Всего было перехвачено и уничтожено 142 БПЛА, пишет RT.

Дроны сбили в Астраханской, Белгородской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму. Кроме того, БПЛА уничтожили над Черным и Азовским морями.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом сбили более полутора десятков дронов ВСУ, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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