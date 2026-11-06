Умер олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев
Умер олимпийский чемпион, победитель чемпионата мира в составе сборной СССР по хоккею Михаил Васильев. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Салават Юлаев».
Васильев скончался на 65-м году жизни. Причина смерти не называется.
«Михаил Александрович работал с «Торосом» с 2016 по 2017 год, возглавлял «Толпар» в сезоне-2019/20, а также входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева» с 2020 по 2022 год», - отметили в пресс-службе.
Михаил Васильев родился в 1962 году в подмосковном Электрогорске. Хоккеист выступал за столичный ЦСКА, ярославское «Торпедо», итальянские «Сельва», «Варезе» и «Больцано». Спортсмен выигрывал чемпионат мира по хоккею 1983 года, а также Олимпиаду 1984 года, пишет Ura.ru. В качестве тренера Васильев работал в том числе с юниорскими сборными России и Белоруссии.
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