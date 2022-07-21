«Небинарные были всегда»: Политик-трансгендер объяснила позицию ВОЗ по третьему полу

Небинарные люди были всегда, в современном мире необходимо предоставить им право выбора, заявила председатель Алтайского отделения Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива", Первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алёшина в пресс-центре НСН.

«Небинарные люди были всегда, к сегодняшнему дню накопились необходимые клинические исследования, необходимый медицинский опыт, который и привел ВОЗ к введению поправок в медицинские документы. Я бы разделила небинарных людей на две категории. В медицине очень часто бывают случаи, когда человек рождается с признаками обоих полов, даже врачи не могут установить пол достоверно. Ему нужно дать возможность быть небинарным человеком, а дальше самому определиться. Вторая категория – это люди, которые ментально не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу – это свобода выбора», - отметила она.

ООН и ВОЗ проводят политику, которая направлена на сокращение численности населения Земли, заявила ранее эксперт Патриаршей комиссии по семье, защите материнства и детства, член Российского совета по международным делам (РСМД) и Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), член правления МОО «Союз православных женщин» Инга Юмашева в пресс-центре НСН.

