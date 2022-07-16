Захарова прокомментировала фото адмирала-трансгендера из США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на снимок адмирала-трансгендера Рейчела Левина из США и зампомощника французского министра энергетики Сэма Бринтона. На прием в посольстве Франции в честь Дня взятия Бастилии, который является государственным праздником, мужчины пришли в женской одежде.
«Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или все-таки за свои посражаемся?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее в соцсетях был опубликован снимок первой женщины-трансгендера Рейчел Левин, ставшей адмиралом США в 2021 году. Она является первым трансгендером, получившим звание адмирала офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения США.
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