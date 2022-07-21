Юмашева: Фармкомпаниям выгодно, чтобы подростки хотели сменить пол
Эксперт Патриаршей комиссии по семье, защите материнства и детства уверена, что непрофессиональные врачи заинтересованы только в своей прибыли.
Фармацевтическим компаниям выгодно, чтобы подростки хотели сменить пол, такая практика уже существует в западных странах, заявила эксперт Патриаршей комиссии по семье, защите материнства и детства, член Российского совета по международным делам (РСМД) и Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), член правления МОО «Союз православных женщин» Инга Юмашева в пресс-центре НСН.
«В Норвегии ребенок имеет право менять пол без согласия родителей с семи лет, в Великобритании с девять лет. При этом фармкомпании идут с ними рука об руку и готовы буквально с бантиком и в красивой упаковке принести первую дозу такого препарата. Это все без согласования с родителями, на ребенка идет воздействие третьих лиц. За всем этим секс-просветным безумием стоят непрофессиональные врачи и лобби», - отметила она.
Ранее председатель Алтайского отделения Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива", Первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алёшина в пресс-центре НСН призвала депутатов закрепить в образовательных стандартах полную ставку психолога во всех школах.
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