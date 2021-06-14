По домам! Студентов снова могут отправить на онлайн-обучение

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН высказал свое отношение к дистанционному обучению в вузах.

«Если дистанционное образование будет в России по умолчанию, то я, конечно же, категоричный противник такого подхода. Ведь самое главное, это не техническое получение образования, а именно тот студенческий бульон, в котором рождаются, обсуждаются и реализовываются идеи. Это такая яркая путевка в жизнь, что образование, как само по себе получение знания, отходит на второй план. И эту ценность мы никак не можем позволить себе потерять», – отметил в эфире НСН Дмитрий Мариничев.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в его ведомстве не планируют принудительную массовую вакцинацию от коронавируса студентов российских вузов, сообщает в четверг «Интерфакс».

