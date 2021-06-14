По домам! Студентов снова могут отправить на онлайн-обучение
Юристы обсудили рекомендации московским вузам перейти на онлайн-обучение.
В Министерстве науки и высшего образования России призвали вузы Москвы перейти на онлайн-формат обучения, сообщило РИА Новости.
Сообщается, что вузы могут перейти в дистанционный формат по возможности. Кроме того, в министерстве призвали соблюдать меры по борьбе с ковидом, сообщило URA.RU.
Представляющая интересы студентов адвокат Флоранс Ленская рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что онлайн-обучение приведет к краху российского образования.
«Онлайн-обучение – это конец российского образования», - уверена она.
По ее словам, онлайн-обучение изменит саму образовательную среду, преподаватели не смогут общаться со студентами как прежде.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН высказал свое отношение к дистанционному обучению в вузах.
«Если дистанционное образование будет в России по умолчанию, то я, конечно же, категоричный противник такого подхода. Ведь самое главное, это не техническое получение образования, а именно тот студенческий бульон, в котором рождаются, обсуждаются и реализовываются идеи. Это такая яркая путевка в жизнь, что образование, как само по себе получение знания, отходит на второй план. И эту ценность мы никак не можем позволить себе потерять», – отметил в эфире НСН Дмитрий Мариничев.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в его ведомстве не планируют принудительную массовую вакцинацию от коронавируса студентов российских вузов, сообщает в четверг «Интерфакс».
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