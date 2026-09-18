Психолог назвал пять скрытых причин нежелания детей идти в школу

Третьим фактором Ахмадуллин выделил конфликты с одноклассниками, включая ссоры, насмешки и одиночество. Если вовремя не помочь ребенку, все его внимание будет сосредоточено на обидчиках, а не на занятиях. Четвертой причиной становится страх перед учителем из-за постоянных замечаний, публичной критики или боязни отвечать у доски, что формирует устойчивое отторжение к конкретным предметам или школе в целом.

Пятой и очень важной причиной эксперт назвал отсутствие самого навыка учиться. Ребенок может просто не понимать, как организовать свою работу, с чего начать задание и как проверить себя на ошибки.

Психолог посоветовал родителям при жалобах на школу выяснять не только конкретные претензии, но и то, умеет ли их ребенок самостоятельно справляться с учебными трудностями и разбивать сложные задачи на простые шаги, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

