Адвокат: онлайн-обучение – это конец российского образования

Студенты МГУ, обучающиеся на коммерческой основе, подают иск в суд для возврата денег за обучение из-за удаленки. По их мнению, из-за перевода на дистанционную форму качество обучения значительно упало. Попутно в иск включены требования о снижении платы за проживание в общежитии.

Представляющая интересы студентов адвокат Флоранс Ленская рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что онлайн-обучение приведет к краху российского образования.

«Онлайн-обучение – это конец российского образования», - уверена она.

По ее словам, онлайн-обучение изменит саму образовательную среду, преподаватели не смогут общаться со студентами как прежде.



