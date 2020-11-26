Адвокат: онлайн-обучение – это конец российского образования
Представляющая интересы студентов адвокат Флоранс Ленская рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что онлайн-обучение приведет к краху российского образования.
Студенты МГУ, обучающиеся на коммерческой основе, подают иск в суд для возврата денег за обучение из-за удаленки. По их мнению, из-за перевода на дистанционную форму качество обучения значительно упало. Попутно в иск включены требования о снижении платы за проживание в общежитии.
Представляющая интересы студентов адвокат Флоранс Ленская рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что онлайн-обучение приведет к краху российского образования.
«Онлайн-обучение – это конец российского образования», - уверена она.
По ее словам, онлайн-обучение изменит саму образовательную среду, преподаватели не смогут общаться со студентами как прежде.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+25 487 / сут.
Умерли
38 062+524 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 073 / сут.
- Минздрав отменит тестирование на COVID-19 перед госпитализацией
- «Полная ложь». Лавров опроверг контакты РФ с белорусской оппозицией
- Лавров сомневается, что с администрацией Трампа можно договориться по поводу вооружений
- Минск подготовил санкции в отношении официальных лиц Украины
- Россия задумалась об отказе от МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru