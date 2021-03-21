Иностранным студентам разрешили вернуться на учебу в Россию

Перед приездом студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате своего въезда. После этого не ранее чем за три календарных дня до прибытия им необходимо сделать тест на коронавирус методом ПЦР.

Тем временем, за последние десять лет доля родителей, которые рассчитывают на то, что их дети-выпускники продолжат обучение в вузах, сократилась почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Superjob. 43% родителей сообщили, что их ребенок пойдет после школы учиться в вуз. В 2010 году такой ответ давали 80% опрошенных.

Причиной спада интереса к высшему образованию респонденты назвали нехватку денег на репетиторов и последствия пандемии, такие как падение качества школьного образования из-за перехода на дистанционное обучение и закрытие очных подготовительных курсов при вузах.



