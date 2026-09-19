Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России

Глава американской администрации подписал принятый Конгрессом США документ о введении и расширении санкций, пошлин и запретов в отношении РФ. Кроме того, законопроект продлевает действующие ограничения против Ирана.

Ранее в США одобрили инициативу об «адских» антироссийских санкциях. Согласно законопроекту, Вашингтон сможет вводить дополнительные ограничения против российских чиновников, банков и «теневого флота», а также 100-процентные пошлины против ключевых покупателей российских энергоресурсов.

Как отметил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с НСН, закон об «адских санкциях» против Москвы может быть просто «пугалкой», и не стоит говорить о том, что рестрикции будут работать.

