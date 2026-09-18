Оппозиционеры у власти: Что изменит для России смена правительства Швеции
Симпатизирующие России политики в Швеции есть, но их слишком мало, заявила НСН Наталия Плевако.
Острые противоречия между двумя основными политическими силами Швеции касаются только внутренней политики, а внешний курс по-прежнему будет антироссийским, невзирая на результаты выборов, заявила НСН руководитель Центра Северных стран института Европы РАН Наталия Плевако.
13 сентября в Швеции прошли парламентские выборы, после которых премьер-министр страны Ульф Кристерссон сообщил, что подает в отставку. Он возглавляет правоцентристский блок, который получил по итогам голосования 48,8% голосов. Победу с 49,5% голосов одержал оппозиционный левоцентристский блок, куда входят Социал-демократическая рабочая партия Швеции во главе с бывшим премьером Магдаленой Андерссон (на фото), Левая партия, Партия центра и Партия охраны окружающей среды (зеленые). Плевако подчеркнула, что от таких перестановок в правительстве внешняя политика страны по отношению к России не поменяется.
«Если во внутренней политике у двух блоков большие разногласия, то во внешней перемен не ожидается. В случае прихода к власти левого блока продолжится тот же жесткий курс по отношению к России, поддержка Украины и усиление обороны. Магдалена Андерссон уже высказалась по поводу необходимости усиления обороны Швеции. Надо учесть еще и тот факт, что пока неизвестно, сможет ли Андерссон сформировать правительство. Противоречия между партиями блока слишком велики. Переговоры по формированию правительства, видимо, будут долгими и трудными. Подобное было на прошлых выборах», — отметила она.
Собеседница НСН отметила, что в Швеции есть отдельные политики, которые относятся к России с симпатией, однако они малочисленны, и влияния на государственный курс в вопросе взаимодействия с Москвой у них недостаточно.
«В партии "Шведские демократы" были лица, симпатизирующие России, но вряд ли их голоса могут что-то значить при общем негативном настрое по отношению к нашей стране всех партий. При этом официальная линия партии "Шведские демократы" отличается критикой позиции России и поддержкой Украины. И эта риторика усилилась после начала спецоперации», — объяснила Плевако.
Ранее российский посол в Стокгольм Сергей Беляев рассказывал, что шведские граждане активно обращаются в дипмиссию по вопросу переезда в РФ, передает «Радиоточка НСН».
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