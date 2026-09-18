Собеседница НСН отметила, что в Швеции есть отдельные политики, которые относятся к России с симпатией, однако они малочисленны, и влияния на государственный курс в вопросе взаимодействия с Москвой у них недостаточно.

«В партии "Шведские демократы" были лица, симпатизирующие России, но вряд ли их голоса могут что-то значить при общем негативном настрое по отношению к нашей стране всех партий. При этом официальная линия партии "Шведские демократы" отличается критикой позиции России и поддержкой Украины. И эта риторика усилилась после начала спецоперации», — объяснила Плевако.

Ранее российский посол в Стокгольм Сергей Беляев рассказывал, что шведские граждане активно обращаются в дипмиссию по вопросу переезда в РФ, передает «Радиоточка НСН».

