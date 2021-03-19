В Госдуме назвали причины снижения интереса к высшему образованию
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН объяснил, что высококвалифицированный труд в России недооценивается, а диплом перестал гарантировать трудоустройство.
За последние десять лет доля родителей, которые рассчитывают на то, что их дети-выпускники продолжат обучение в вузах, сократилась почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Superjob. 43% родителей сообщили, что их ребенок пойдет после школы учиться в вуз. В 2010 году такой ответ давали 80% опрошенных.
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН заявил, что диплом не всегда гарантирует хорошее трудоустройство.
«Во-первых, я думаю, 80% родителей, которые хотели отдать ребенка в вуз, это был большой оптимизм. Я напоминаю, что Россия и Канада являются мировыми рекордсменами по числу людей с высшим образованием в определенной возрастной категории от 25 до 64 лет. И у нас, и в Канаде их 54%, но не 80%. Поэтому сокращение доли родителей – возможно, это их более реалистический подход к высшему образованию. Нельзя забывать, что в России восьмой год подряд снижаются доходы граждан, и поскольку 2/3 студентов в России учатся на платной основе, то родители еще и оценивают свои финансовые возможности. Многие также убедились, что высшее образование хоть и повышает шансы на трудоустройство, но обеспечивает его не всегда. Работодатели в последнее время меньше внимания обращают на диплом, а все больше на практический опыт работы. Другими словами, диплом не всегда гарантирует хорошее трудоустройство», - рассказал он.
Собеседник НСН отметил, что тенденция к снижению интереса к высшему образованию говорит о том, что в стране недооценивается высококвалифицированный труд.
«Не всегда родители определяют будущее своих детей. Если 52% всех ребят поступают не в 10 класс, а в средние профессиональные учебные заведения, то значительная их часть ориентируется впоследствии все равно на вузы. Позиция родителей не всегда является решающей. Надеюсь, что Россия не лишится в будущем ученых и науки, но в целом тенденция не лучшая. Я бы сделал вывод, что в России происходит прямая недооценка квалифицированного труда. Учитель, врач, работник культуры, инженер часто получают совсем не столько, сколько должны были бы получать, а гораздо меньше», - констатировал депутат.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что более трети зарегистрированных безработных в России – молодые люди в возрасте до 29 лет. По ее словам, в основном они имеют высшее образование. Голикова отметила, что важную роль при этом играет и качество того образования, которое они получили.
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