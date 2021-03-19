В Госдуме назвали причины снижения интереса к высшему образованию

За последние десять лет доля родителей, которые рассчитывают на то, что их дети-выпускники продолжат обучение в вузах, сократилась почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Superjob. 43% родителей сообщили, что их ребенок пойдет после школы учиться в вуз. В 2010 году такой ответ давали 80% опрошенных.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН заявил, что диплом не всегда гарантирует хорошее трудоустройство.

«Во-первых, я думаю, 80% родителей, которые хотели отдать ребенка в вуз, это был большой оптимизм. Я напоминаю, что Россия и Канада являются мировыми рекордсменами по числу людей с высшим образованием в определенной возрастной категории от 25 до 64 лет. И у нас, и в Канаде их 54%, но не 80%. Поэтому сокращение доли родителей – возможно, это их более реалистический подход к высшему образованию. Нельзя забывать, что в России восьмой год подряд снижаются доходы граждан, и поскольку 2/3 студентов в России учатся на платной основе, то родители еще и оценивают свои финансовые возможности. Многие также убедились, что высшее образование хоть и повышает шансы на трудоустройство, но обеспечивает его не всегда. Работодатели в последнее время меньше внимания обращают на диплом, а все больше на практический опыт работы. Другими словами, диплом не всегда гарантирует хорошее трудоустройство», - рассказал он.