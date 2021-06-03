Минобрнауки: В России не будет принудительной вакцинации студентов

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в его ведомстве не планируют принудительную массовую вакцинацию от коронавируса студентов российских вузов, сообщает в четверг «Интерфакс».

«У нас таких планов пока нет. Самые разные варианты, конечно, прорабатываются, но эту задачу каждый вуз индивидуально решает с учетом интересов студентов, их желания и возможности вуза", - сказал Фальков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он отметил, что в вопросе вакцинации нельзя никого «неволить».

В середине мая СМИ сообщали, что в России выявлены первые носители индийского штамма коронавируса, которыми оказались 16 индийских студентов из университета в Ульяновске. Однако в Роспотребнадзоре опровергли эту информацию, ответив, что выявленный у иностранных студентов штамм не является индийским.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал требование вакцинироваться для сотрудников сферы услуг, однако отказался называть его «обязательной вакцинацией».

В конце мая против обязательной вакцинации от COVID-19 выступил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что, по его мнению, это нецелесообразно и делать этого нельзя. При этом Путин отметил, что граждане должны сами осознать необходимость вакцинирования.

