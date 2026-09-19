На федеральной территории «Сириус» приостановили работу заправок

Работу автозаправочных станций временно остановили на федеральной территории «Сириус». Об этом заявил глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин.

«Минэнерго России совместно с топливными компаниями принято решение о приостановке работы АЗС, расположенных в границах федеральной территории», - написал он на платформе «Макс».

Соответствующие меры приняли по соображениям безопасности.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупреждал о риске перебоев с топливом на АЗС Сочи после пожара на нефтебазе из-за атаки беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Минэнерго РФАЗС

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