На федеральной территории «Сириус» приостановили работу заправок
Работу автозаправочных станций временно остановили на федеральной территории «Сириус». Об этом заявил глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин.
«Минэнерго России совместно с топливными компаниями принято решение о приостановке работы АЗС, расположенных в границах федеральной территории», - написал он на платформе «Макс».
Соответствующие меры приняли по соображениям безопасности.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупреждал о риске перебоев с топливом на АЗС Сочи после пожара на нефтебазе из-за атаки беспилотников.
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