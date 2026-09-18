Врач перечислил смертельно опасные причины постоянного вздутия живота
Гастроэнтеролог Андрей Симаков предупредил россиян, что непроходящее вздутие живота и его нарастающее напряжение могут указывать на серьезные патологии, а не на обычное переедание. Об этом врач рассказал «Ленте.ру».
Специалист отметил, что самой опасной причиной выраженного и нарастающего вздутия является кишечная непроходимость. Это состояние сопровождается сильной болью, заметным увеличением живота и отсутствием газов и стула. Непроходимость может быть вызвана опухолью, механическим препятствием или стриктурами при болезни Крона.
Похожая клиническая картина наблюдается при токсическом мегаколоне. Медик уточнил, что данное осложнение возникает на фоне воспалительных заболеваний кишечника, хотя и встречается в медицинской практике достаточно редко.
Симаков подчеркнул, что за опасным вздутием обычно скрывается уже имеющееся у человека серьезное заболевание. Последствия обычного переедания проявляются иначе и проходят после употребления большой порции еды или газообразующих продуктов, однако усилить дискомфорт могут перенесенный стресс или недавняя вирусная инфекция.
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