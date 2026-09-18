Врач перечислил смертельно опасные причины постоянного вздутия живота

Гастроэнтеролог Андрей Симаков предупредил россиян, что непроходящее вздутие живота и его нарастающее напряжение могут указывать на серьезные патологии, а не на обычное переедание. Об этом врач рассказал «Ленте.ру».

Специалист отметил, что самой опасной причиной выраженного и нарастающего вздутия является кишечная непроходимость. Это состояние сопровождается сильной болью, заметным увеличением живота и отсутствием газов и стула. Непроходимость может быть вызвана опухолью, механическим препятствием или стриктурами при болезни Крона.