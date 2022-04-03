Песков: Уехавшие из России люди не являются врагами государства

«…Кто-то из них уехал, сказал, что «я еду в длительный отпуск», кто-то ещё что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. Они не являются врагами государства», — сказал Песков.

Напомним, ранее актриса, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова вместе с детьми обосновалась в Латвии и заявила, что пока не намерена возвращаться в Россию.

