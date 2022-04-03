Песков: Уехавшие из России люди не являются врагами государства
Российские граждане, в том числе знаменитости, которые с началом военной операции России на Украине «испугались и уехали» из страны, не являются врагами государства, сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«…Кто-то из них уехал, сказал, что «я еду в длительный отпуск», кто-то ещё что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. Они не являются врагами государства», — сказал Песков.
Напомним, ранее актриса, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова вместе с детьми обосновалась в Латвии и заявила, что пока не намерена возвращаться в Россию.
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