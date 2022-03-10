Пугачева объяснила свой отъезд из России

Как сообщает РИА Новости, на днях в социальных сетях появились сообщения о том, что Пугачева вместе с детьми собирается уехать в Израиль, где у нее якобы есть недвижимость.

Ранее певица Лолита извинилась за отмену концерта в честь 8 марта, который должен был состояться в Екатеринбурге. Также о прекращении концертной деятельности объявила группа «Мумий Тролль».

