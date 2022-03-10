Пугачева объяснила свой отъезд из России
Алла Пугачева опровергла слухи о своей эмиграции. На своей странице в Instagram Примадонна выложила видео в котором призналась, что уезжает из страны, но обозначила причину своего отъезда.
«Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь – разберемся», – написала артистка.
Как сообщает РИА Новости, на днях в социальных сетях появились сообщения о том, что Пугачева вместе с детьми собирается уехать в Израиль, где у нее якобы есть недвижимость.
Ранее певица Лолита извинилась за отмену концерта в честь 8 марта, который должен был состояться в Екатеринбурге. Также о прекращении концертной деятельности объявила группа «Мумий Тролль».
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