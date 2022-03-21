СМИ: Вера Брежнева уехала в Польшу

Певица, родившаяся в украинском Днепродзержинске, написала в соцсетях, что «берет с собой дочку». Издание предполагает, что речь идет о 12-летней Саре.

Ранее сообщалось, что на фоне спецоперации на Украине Россию покинули Алла Пугачева, Максим Галкин, Валерий Леонтьев, Земфира, Иван Ургант, Юрий Дудь, Чулпан Хаматова и Ксения Собчак.

Против спецоперации на Украине также выступали Валерий Меладзе, Светлана Лобода, Анна Седокова, Юрий Шевчук, Настя Ивлеева, Оксимирон и ряд других артистов.

