СМИ: Вера Брежнева уехала в Польшу
Экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева покинула Россию и сейчас в качестве волонтера собирает гуманитарную помощь для украинцев, пишет «Московский комсомолец».
По мнению издания, Брежнева «по всей видимости» находится в Польше.
Певица, родившаяся в украинском Днепродзержинске, написала в соцсетях, что «берет с собой дочку». Издание предполагает, что речь идет о 12-летней Саре.
Ранее сообщалось, что на фоне спецоперации на Украине Россию покинули Алла Пугачева, Максим Галкин, Валерий Леонтьев, Земфира, Иван Ургант, Юрий Дудь, Чулпан Хаматова и Ксения Собчак.
Против спецоперации на Украине также выступали Валерий Меладзе, Светлана Лобода, Анна Седокова, Юрий Шевчук, Настя Ивлеева, Оксимирон и ряд других артистов.
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